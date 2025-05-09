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Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД
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Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

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Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Киев • УНН

 • 8184 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в течение 48 часов. Это стало ответом на высылку Венгрией двух украинцев, которых обвинили в шпионаже в Будапеште.

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту 

- сообщил Сибига.

По его словам, Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов.

Ранее

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о высылке из Венгрии двух человек, которые якобы работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште, из-за якобы шпионажа.

Напомним

9 мая СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети венгерской военной разведки в Закарпатье. Отмечается, что шпионы следили за военными базами и отслеживали настроения в венгерской общине в Закарпатье. Вся информация передавалась венгерскому военному связному.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в госизмене. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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