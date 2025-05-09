Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Станом на травень офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів росії проти України. Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів УНН про найбільш поширені злочини окупантів щодо українців.

Визначення та класифікація воєнних злочинів

Воєнні злочини – це серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, законів й звичаїв війни, що здійснюються під час війни. За воєнні злочини передбачена кримінальна відповідальність в міжрнародних та українських судах, без строку давності.

Види воєнних злочинів:

поранення або вбивство цивільної особи;

катування та зґвалтування;

незаконне утримання цивільної особи;

викрадення і примусова депортація людей;

недотримання правил поводження з військовополоненими;

мародерство;

використання військової техніки в житлових кварталах;

насилля щодо медичного персоналу;

відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;

використання цивільних для прикриття військових (живі щити);

примушування громадян до участі у військових діях проти власної держави;

пошкодження або знищення об’єктів цивільної інфраструктури;

руйнування пам’яток культури, творів мистецтва, релігійних об’єктів, навчальних закладів;

використання символіки Червоного Хреста або форми ЗСУ для маскування;

використання отруйних речовин;

руйнування населених пунктів, яке не має воєнної необхідності;

умисне завдавання удару по персоналу, транспорту, обладнанню, пов'язаному з наданням гуманітарної допомоги.

Основні статті Кримінального кодексу України, що регулюють відповідальність за воєнні злочини

Ст. 438 Кримінального кодексу України – це порушення законів та звичаїв війни. Вона має дві частини й містить сім форм злочину:

жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана ВР України, а також віданням наказу про вчинення таких дій – кара.ться позбавленням волі на строк від 8 до 12 років;

ті самі діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством – караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Розслідування воєнних злочинів та вироки

За даними Офісу Генпрокурора станом на травень 2025 року офіційно задокументовано понад 160 тис. воєнних злочинів.

Щонайменше 14 450 цивільних осіб загинули, понад 30 тис. поранено.

Ідентифіковано понад 850 підозрюваних, понад 610 осіб обвинувачено й 161 засуджено.

Офіс Генпрокурора наголошує, що Україна прагне забезпечити всеосяжну відповідальність рф за вчинені міжнародні злочини та впровадити підходи, орієнтовані на потерпілих.

Це зобовʼязання відповідає:

• Римському статуту Міжнародного кримінального суду;

• директиві ЄС про права потерпілих (2012/29/€C);

• Європейській конвенції з прав людини.

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Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов під час конференція United for Justice. United for Survivors повідомив, що ст. 438 ККУ (воєнні злочини) потребує деталізації та розбиття на конкретні склади злочинів.

Нашим слідчим, прокурорам безумовно буде легше працювати маючи перед очима конкретний склад злочину, який прописаний в Кримінальному кодексі й тому зараз (Міжвідомча робоча – ред.) група, яка створена в ОГП, напрацьовує ( це – ред.) з урахуванням потреб слідства й потреб органів прокуратури, виходячи з реального досвіду розслідування цієї категорії. Обсяг дуже великий, але сподіваюсь, що вже найближчим часом перший драфт буде готовий - повідомив Бєлоусов.

Журналісту УНН Бєлоусов уточнив, що практичніше, легше буде слідчому, коли він відкриває й бачить конкретний воєнний злочин, конкретний номер статті. Згодом з’являться наукові коментарі, різні уточнення й слідчі, прокурори будуть мати ширший діапазон.

Скільки саме буде в переліку, мені зараз складно сказати, ми зараз напрацьовуємо. Є злочини або порушення, яких навіть у Римському статуті немає, але які ми потенційно розглядаємо, як воєнні злочини. Наприклад, примусова паспортизація. Ми розуміємо, що росіяни використовують, це як інструмент й з нашої точки зору – це може бути кваліфіковано як злочин. Зараз група експертів намагається цей перелік чітко визначити. Я сподіваюсь, що вже влітку він буде точно фіналізований - розповів УНН Бєлоусов.

Найбільш поширені воєнні злочини росіян проти України

Бєлоусов також розповів журналісту УНН про те, які воєнні злочини росіяни найчастіше вчиняють проти України.

"Найчастіше безумовно - це обстріли: напад на цивільні об'єкти, ракетні обстріли, обстріли дронами, артилерією, всім чим можна. Це номер один.

Друге – це жорстоке поводження, катування. Це дуже поширено на окупованих територіях, поширено дуже, де утримуються люди у російських в’язницях або інших місцях", - сказав Бєлоусов.

Також поширеним є розграбування.

росіяни крадуть все, що можливо й не можливо. Це перелік з погляду масштабів. Вбивства також у переліку найбільш популярних серед росіян видів злочинів - зазначив Бєлоусов.

Окрім того, за його словами, до списку найбільш поширених злочинів входить сексуальне насильство щодо абсолютно всіх категорій українців.

"росіяни не звертають увагу чи то дитина, чи то хлопчик, чи дівчинка", - сказав керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

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Законодавчі ініціативи щодо воєнних злочинів проти дітей

Представниця Уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова наголошувала, що депортація та примусове переміщення дітей є воєнним злочином й ця тема має бути частиною концепції перехідного правосуддя.

У квітні 2025 року Верховна Рада зробила крок до доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями щодо воєнних злочинів проти дітей.

Згідно законопроєкту йдеться про те, щоб доповнити ККУ такими чітко визначеними проявами воєнних злочинів щодо дітей, як:

депортація, незаконне переміщення;

невиправдана затримка репатріації дітей;

вербування та використання дитини у військових цілях.

Заступниця голови ВР Олена Кондратюк пояснювала, що кожен з цих злочинів проти дітей порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи. За них буде передбачена відповідальність від 8 до 12 років тюрми.

За її словами, досі у ККУ відсутні окремі положення на цю тему. Лише у статті 438 ККУ згадувалося про "інші порушення законів та звичаїв війни".