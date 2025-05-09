Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

По состоянию на май официально задокументировано более 160 тыс. военных преступлений россии против Украины. Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов рассказал УНН о наиболее распространенных преступлениях оккупантов в отношении украинцев.

Определение и классификация военных преступлений

Военные преступления – это серьезные нарушения международного гуманитарного права, законов и обычаев войны, совершаемые во время войны. За военные преступления предусмотрена уголовная ответственность в международных и украинских судах, без срока давности.

Виды военных преступлений:

ранения или убийство гражданского лица;

пытки и изнасилования;

незаконное содержание гражданского лица;

похищение и принудительная депортация людей;

несоблюдение правил обращения с военнопленными;

мародерство;

использование военной техники в жилых кварталах;

насилие в отношении медицинского персонала;

отказ или лишение доступа к медицинской помощи;

использование гражданских для прикрытия военных (живые щиты);

принуждение граждан к участию в военных действиях против собственного государства;

повреждение или уничтожение объектов гражданской инфраструктуры;

разрушение памятников культуры, произведений искусства, религиозных объектов, учебных заведений;

использование символики Красного Креста или формы ВСУ для маскировки;

использование отравляющих веществ;

разрушение населенных пунктов, не имеющее военной необходимости;

умышленное нанесение удара по персоналу, транспорту, оборудованию, связанному с оказанием гуманитарной помощи.

Основные статьи Уголовного кодекса Украины, регулирующие ответственность за военные преступления

Ст. 438 Уголовного кодекса Украины – это нарушение законов и обычаев войны. Она имеет две части и содержит семь форм преступления:

жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренные международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено ВР Украины, а также ведение приказа о совершении таких действий – кара.тся лишением свободы на срок от 8 до 12 лет;

те же деяния, если они сопряжены с умышленным убийством – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Расследование военных преступлений и приговоры

По данным Офиса Генпрокурора по состоянию на май 2025 года официально задокументировано более 160 тыс. военных преступлений.

По меньшей мере 14 450 гражданских лиц погибли, более 30 тыс. ранены.

Идентифицировано более 850 подозреваемых, более 610 человек обвинены и 161 осуждены.

Офис Генпрокурора отмечает, что Украина стремится обеспечить всеобъемлющую ответственность рф за совершенные международные преступления и внедрить подходы, ориентированные на потерпевших.

Это обязательство отвечает:

• Римскому уставу Международного уголовного суда;

• директиве ЕС о правах потерпевших (2012/29/€C);

• Европейской конвенции по правам человека.

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Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов во время конференция United for Justice. United for Survivors сообщил, что ст. 438 УКУ (военные преступления) требует детализации и разбивки на конкретные составы преступлений.

Нашим следователям, прокурорам безусловно будет легче работать имея перед глазами конкретный состав преступления, который прописан в Уголовном кодексе и поэтому сейчас (Межведомственная рабочая – ред.) группа, которая создана в ОГП, нарабатывает ( это – ред.) с учетом потребностей следствия и потребностей органов прокуратуры, исходя из реального опыта расследования этой категории. Объем очень большой, но надеюсь, что уже в ближайшее время первый драфт будет готов - сообщил Белоусов.

Журналисту УНН Белоусов уточнил, что практичнее, легче будет следователю, когда он открывает и видит конкретное военное преступление, конкретный номер статьи. Впоследствии появятся научные комментарии, различные уточнения и следователи, прокуроры будут иметь более широкий диапазон.

Сколько именно будет в перечне, мне сейчас сложно сказать, мы сейчас нарабатываем. Есть преступления или нарушения, которых даже в Римском уставе нет, но которые мы потенциально рассматриваем, как военные преступления. Например, принудительная паспортизация. Мы понимаем, что россияне используют, это как инструмент и с нашей точки зрения – это может быть квалифицировано как преступление. Сейчас группа экспертов пытается этот перечень четко определить. Я надеюсь, что уже летом он будет точно финализирован - рассказал УНН Белоусов.

Наиболее распространенные военные преступления россиян против Украины

Белоусов также рассказал журналисту УНН о том, какие военные преступления россияне чаще всего совершают против Украины.

"Чаще всего безусловно - это обстрелы: нападение на гражданские объекты, ракетные обстрелы, обстрелы дронами, артиллерией, всем чем можно. Это номер один.

Второе – это жестокое обращение, пытки. Это очень распространено на оккупированных территориях, распространено очень, где содержатся люди в российских тюрьмах или других местах", - сказал Белоусов.

Также распространенным является разграбление.

россияне воруют все, что возможно и невозможно. Это перечень с точки зрения масштабов. Убийства также в перечне наиболее популярных среди россиян видов преступлений - отметил Белоусов.

Кроме того, по его словам, в список наиболее распространенных преступлений входит сексуальное насилие в отношении абсолютно всех категорий украинцев.

"россияне не обращают внимание то ли ребенок, то ли мальчик, то ли девочка", - сказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

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Законодательные инициативы по военным преступлениям против детей

Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова отмечала, что депортация и принудительное перемещение детей является военным преступлением и эта тема должна быть частью концепции переходного правосудия.

В апреле 2025 года Верховная Рада сделала шаг к дополнению Уголовного Кодекса отдельными положениями о военных преступлениях против детей.

Согласно законопроекту речь идет о том, чтобы дополнить УКУ такими четко определенными проявлениями военных преступлений в отношении детей, как:

депортация, незаконное перемещение;

неоправданная задержка репатриации детей;

вербовка и использование ребенка в военных целях.

Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк объясняла, что каждое из этих преступлений против детей нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы. За них будет предусмотрена ответственность от 8 до 12 лет тюрьмы.

По ее словам, до сих пор в УКУ отсутствуют отдельные положения на эту тему. Лишь в статье 438 УКУ упоминалось об "иных нарушениях законов и обычаев войны".