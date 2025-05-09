Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

Україна та США обговорили припинення вогню, реалізацію домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, а також подальше зміцнення економічного партнерства. Про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

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Зазначається, що у продовження нещодавньої розмови Зеленського та Трампа Єрмак провів консультації з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації американського лідера.

Зокрема, окрім Рубіо в обговоренні взяли участь спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог.

З українського боку також був міністр оборони Рустем Умєров.

Основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання. Окремо зупинились на важливості реалізації пунктів, про які домовлялись наші президенти. Високо оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство з США. Це історичний документ, що відкриває новий етап у наших відносинах і створює додаткові можливості для зміцнення українсько-американської співпраці