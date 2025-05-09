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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
18:38 • 7266 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

Київ • УНН

 • 7138 перегляди

Андрій Єрмак повідомив про переговори зі США щодо припинення вогню та реалізації домовленостей між Зеленським і Трампом. Також обговорили зміцнення економічного партнерства.

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

Україна та США обговорили припинення вогню, реалізацію домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, а також подальше зміцнення економічного партнерства. Про це зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що у продовження нещодавньої розмови Зеленського та Трампа Єрмак провів консультації з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації американського лідера. 

Зокрема, окрім Рубіо в обговоренні взяли участь спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог. 

З українського боку також був міністр оборони Рустем Умєров. 

Основна увага була приділена питанню припинення вогню та перспективам мирного врегулювання. Окремо зупинились на важливості реалізації пунктів, про які домовлялись наші президенти.  Високо оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство з США. Це історичний документ, що відкриває новий етап у наших відносинах і створює додаткові можливості для зміцнення українсько-американської співпраці 

- пише керівник ОП.

Нагадаємо 

8 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "гарну розмову" з Президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
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