Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

Украина и США обсудили прекращение огня, реализацию договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также дальнейшее укрепление экономического партнерства. Об этом отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в продолжение недавнего разговора Зеленского и Трампа Ермак провел консультации с государственным секретарем США Марко Рубио и представителями администрации американского лидера.

В частности, кроме Рубио в обсуждении приняли участие спецпредставители Президента США Стивен Виткофф и генерал Кит Келлог.

С украинской стороны также был министр обороны Рустем Умеров.

Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты. Высоко оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве с США. Это исторический документ, открывающий новый этап в наших отношениях и создающий дополнительные возможности для укрепления украинско-американского сотрудничества - пишет руководитель ОП.

Напомним

8 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел "хороший разговор" с Президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве. Также обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.