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Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
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Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

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Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Андрей Ермак сообщил о переговорах с США относительно прекращения огня и реализации договоренностей между Зеленским и Трампом. Также обсудили укрепление экономического партнерства.

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

Украина и США обсудили прекращение огня, реализацию договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, а также дальнейшее укрепление экономического партнерства. Об этом отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что в продолжение недавнего разговора Зеленского и Трампа Ермак провел консультации с государственным секретарем США Марко Рубио и представителями администрации американского лидера. 

В частности, кроме Рубио в обсуждении приняли участие спецпредставители Президента США Стивен Виткофф и генерал Кит Келлог. 

С украинской стороны также был министр обороны Рустем Умеров. 

Основное внимание было уделено вопросу прекращения огня и перспективам мирного урегулирования. Отдельно остановились на важности реализации пунктов, о которых договаривались наши президенты.  Высоко оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве с США. Это исторический документ, открывающий новый этап в наших отношениях и создающий дополнительные возможности для укрепления украинско-американского сотрудничества 

- пишет руководитель ОП.

Напомним 

8 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел "хороший разговор" с Президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве. Также обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
Рустем Умєров
Марко Рубио
Дональд Трамп
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