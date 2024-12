Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

2025 год обещает стать знаковым для поклонников сериалов, ведь на экраны выйдет немало долгожданных премьер и продолжений культовых проектов. От масштабных исторических драм до фантастических приключений и напряженных триллеров - новый год готовит много сюрпризов для зрителей. УНН собрал для вас десятку самых ожидаемых сериалов, которые точно стоит добавить в список просмотра.

"Венздей" 2 сезон

Дата выхода: август-сентябрь 2025 года

Второй сезон сериала "Венздей" был анонсирован 6 января 2023 года. Однако его выход задержался из-за ряда факторов, в частности занятости актеров и забастовок сценаристов и актеров в США. Исполнительница главной роли Дженна Ортега после успеха сериала получила много новых предложений, что усложнило планирование.

Забастовка сценаристов, которая длилась с мая по сентябрь 2023 года, также повлияла на производство. Как сообщает Deadline, съемки второго сезона начались в апреле 2024 года и проходили в Ирландии вместо Румынии по логистическим причинам.

Ожидается, что премьера второго сезона состоится в августе-сентябре 2025 года

"Белый лотос" 3 сезон

Дата выхода: 16 февраля 2025 года

Стриминговый сервис Max от HBO презентовал первый тизер третьего сезона популярного сериала "Белый лотос" (The White Lotus), события которого на этот раз будут разворачиваться в Таиланде.

Как и в предыдущих сезонах, снятых на Гавайях и Сицилии, в центре сюжета снова окажутся гости отеля сети "Белый лотос". Их будут ждать комедийные, драматические и порой трагические события, однако большинство героев будут новыми.

Премьера третьего сезона состоится 16 февраля 2025 года. Сезон будет состоять из восьми эпизодов - на один-два больше, чем в предыдущих частях. Вероятно, серии будут выходить каждую неделю.

"Рыцарь семи королевств: Межевой Рыцарь" 1 сезон

Дата выхода: конец 2025 года

Стриминговый сервис HBO выпустил короткий трейлер сериала "Рыцарь Семи королевств", события которого будут разворачиваться за 90 лет до сюжета "Игры престолов".

Сериал будет базироваться на цикле новелл Джорджа Мартина о приключениях рыцаря Дунка Высокого и его оруженосца Эгга, который скрывает свое происхождение из рода Таргариенов. Первый сезон адаптирует новеллу "Пограничный рыцарь". В случае успеха планируется экранизация новелл "Присяжный рыцарь" и "Таинственный рыцарь".

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов, премьера которых запланирована на конец 2025 года. Главные роли исполнили Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.

"Очень странные дела", 5 сезон (финальный)

Дата выхода: 2025 год

Финальный сезон популярного сериала "Очень странные дела" запланирован на 2025 год и будет состоять из восьми эпизодов. Этот сезон станет завершающим аккордом фантастической истории.

Производство пятого сезона официально началось в январе 2024 года. Названия эпизодов уже известны: The Crawl ("Плавание"), The Vanishing of... ("Исчезновение..."), The Turnbow Trap ("Ловушка Турбоу"), Sorcerer ("Колдун"), Shock Jock ("Шок-джок"), Escape From Camazotz ("Побег из Камазоца"), The Bridge ("Мост") и The Rightside Up ("Возвращение в правильную сторону").

Некоторые названия перекликаются с предыдущими сезонами. Например, "Исчезновение..." напоминает первый эпизод первого сезона - "Глава 1. Исчезновение Уилла Байерса". Фанаты уже высказали предположение, что на этот раз похищенной может быть Холли Уилер, младшая сестра Майка Уилера.

"Последние из нас", сезон 2

Дата выхода: начало 2025 года

На HBO Max появился официальный тизер второго сезона сериала "Последние из нас" (The Last of Us), а также была объявлена дата премьеры новых эпизодов. Согласно описанию от Warner Bros. Discovery, события сезона будут происходить через пять лет после финала первого сезона.

Джоэл и Элли пытаются наслаждаться мирной жизнью, но их прошлое настигает их, создавая новые конфликты как между ними, так и с миром, который становится еще более опасным и непредсказуемым.

Премьера второго сезона запланирована на 2025 год. В главных ролях снова появятся Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли). К актерскому составу присоединились Кейтлин Девер в роли Эбби, Изабела Мерсед, которая сыграет Дину, а также Джеффри Райт, который вернется к роли Айзека Диксона из игры.

Второй сезон будет состоять из семи эпизодов, что на два меньше, чем в первом сезоне.

"Первобытная Америка" 1 сезон

Дата выхода: 9 января 2025 года

Сериал выполнен в жанре вестерн-драмы и рассказывает о непростой борьбе за выживание на американском Западе в 1857 году. Мать с сыном, которые убегают от прошлого, находят новую семью, пока путешествуют по свободным, но суровым и жестоким землям американского Запада. Авторы обещают увлекательную и драматическую историю о противостоянии и отстаивании своих земель.

"Нулевой день" 1 сезон

Дата выхода: 20 февраля 2025 года

"Три тысячи четыреста два человека погибли в Zero Day. Авиакатастрофы, сход поездов с рельсов. Полный хаос", - звучат слова в начале трейлера.

Политический триллер с участием Роберта де Ниро в главной роли стартует 20 февраля. Сериал рассказывает о Джордже Маллене, бывшем президенте США, который возглавляет комиссию по расследованию крупной кибератаки.

Атака на критически важные цифровые сервисы привела к многочисленным жертвам по всей стране. В то время, как распространяется дезинформация, а конфликты между влиятельными игроками в сфере технологий, Уолл-стрит и правительством набирают обороты, Маллен в своем упорном поиске правды вынужден столкнуться с собственными темными секретами, рискуя всем, что ему дорого.

В сериале снялись Анжела Бассетт, Лиззи Каплан, Джесси Племонс, Джоан Аллен, Конни Бриттон, Мэттью Модайн, Дэн Стивенс, Билл Кэмп, Габи Хоффман и Кларк Грегг.

"Игра в кальмара" 3 сезон (финальный)

Дата выхода: середина 2025 года

Популярный сериал получит третий и финальный сезон. Съемки длились с июля 2024 по июнь 2025 года, а премьера запланирована на середину 2025 года. Детали сюжета пока что неизвестны. Тем временем приближается премьера второго сезона сериала "Игра в кальмара", которая состоится 26 декабря.

"Никто этого не хочет" 2 сезон

Дата выхода: осень 2025 года

Первый сезон сериала "Никто этого не хочет" рассказывает об отношениях смелой подкастерки Джоанны и раввина Ноа, между которыми вспыхивает искра во время неожиданной встречи. Несмотря на то, что они принадлежат к совершенно разным мирам, пара сталкивается с многочисленными испытаниями. Во втором сезоне их история продолжится, приобретая новое развитие.

"Миротворец" 2 сезон

Дата выхода: 2025

В первом сезоне персонаж комиксов Кристофер Смит, известный как Миротворец (Джон Сина), становится частью правительственной команды, задача которой - ликвидировать "бабочек" - инопланетных насекомых, проникающих в мозг влиятельных политиков.

Однако в финале сезона Смит осознает, что "бабочки" не такие уж и злодеи, а настоящая угроза скрывается совсем рядом. Во втором сезоне Миротворцу, вероятно, придется раскрыть хитрый план Аманды Уоллер, влиятельной чиновницы, которая использует инопланетян для собственной выгоды.

Интересно, что второй сезон станет частью новой расширенной вселенной DC.