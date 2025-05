Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

Актер Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку с девушкой Кайли Дженнер, принимая награду David di Donatello Award в Италии, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Тимоти Шаламе подчеркнул влияние фильма Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" (Call Me by Your Name) на его карьеру, получив итальянскую премию David di Donatello Award за кинематографическое мастерство во время 70-й церемонии награждения в среду вечером в римской студии Cinecittá.

"Лука, вероятно, самый важный человек в моей карьере", - сказал Шаламе, который посетил главную церемонию вручения итальянской кинопремии с девушкой Кайли Дженнер - это был первый раз, когда они вместе прошли по красной дорожке, несмотря на то, что были связаны в течение двух лет - и своим отцом Марком Шаламе. Когда Шаламе получил свою первую номинацию на лучшую мужскую роль в 2017 году за фильм Гуаданьино в возрасте 22 лет, он был третьим самым молодым номинантом в этой категории.

"Я начинал как 20-летний парень из Нью-Йорка, которому было трудно пробиться в американской киноиндустрии, - сказал Шаламе. - Моя карьера началась сразу благодаря Луке Гуаданьино и шансу, который он дал мне сыграть в итальянском фильме".

"У меня нет родственных связей с Италией. Я не родственник ни с кем здесь, но чувствую глубокую связь с местным киносообществом, - добавил он. - Если бы я не последовал за своей мечтой стать актером, я бы, вероятно, побил рекорд Франческо Тотти по количеству забитых голов", - продолжил Шаламе, имея в виду бывшего капитана футбольного клуба AS Roma, ярым фанатом которого он является.

"Европейское происхождение Тимоти Шаламе и его американское происхождение делают его одним из самых непредсказуемых и талантливых героев международного кино сегодня, способным быть как артистом авторского кино, так и звездой, создающей тенденции и стили", - сказала Пьера Детассис, президент и художественный руководитель Академии итальянского кино.

Дополнение

Среди фаворитов на премии David di Donatello Award в этом году - "Партенопа" (Partenope) Паоло Соррентино, "Большие амбиции" (The Great Ambition) Андреа Сегре, "Вермильо" (Vermiglio) Маури Дельперо и "Искусство радости" (The Art of Joy) Валерии Голино.