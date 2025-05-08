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Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

Київ • УНН

 • 5230 перегляди

Тімоті Шаламе наголосив на впливі фільму Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name) на його кар'єру, отримавши італійську премію David di Donatello Award за кінематографічну майстерність під час 70-ї церемонії нагородження в середу ввечері в римській студії Cinecittá з Кайлі Дженнер. Це був перший їхній вихід на червону доріжку за два роки.

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії
www.instagram.com/premidavid

Актор Тімоті Шаламе вийшов на червону доріжку з дівчиною Кайлі Дженнер, приймаючи нагороду David di Donatello Award в Італії, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Тімоті Шаламе наголосив на впливі фільму Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям" (Call Me by Your Name) на його кар'єру, отримавши італійську премію David di Donatello Award за кінематографічну майстерність під час 70-ї церемонії нагородження в середу ввечері в римській студії Cinecittá.

"Лука, ймовірно, найважливіша людина в моїй кар'єрі", - сказав Шаламе, який відвідав головну церемонію вручення італійської кінопремії з дівчиною Кайлі Дженнер - це був перший раз, коли вони разом пройшли червоною доріжкою, попри те, що були пов'язані протягом двох років - і своїм батьком Марком Шаламе. Коли Шаламе отримав свою першу номінацію на найкращу чоловічу роль у 2017 році за фільм Гуаданьїно у віці 22 років, він був третім наймолодшим номінантом у цій категорії.

"Я починав як 20-річний хлопець з Нью-Йорка, якому було важко пробитися в американській кіноіндустрії, - сказав Шаламе. - Моя кар'єра почалася відразу завдяки Луці Гуаданьїно і шансу, який він дав мені зіграти в італійському фільмі".

"У мене немає родинних зв'язків із Італією. Я не родич ні з ким тут, але відчуваю глибокий зв'язок із місцевою кіноспільнотою, - додав він. - Якби я не пішов за своєю мрією стати актором, я б, ймовірно, побив рекорд Франческо Тотті за кількістю забитих голів", - продовжив Шаламе, маючи на увазі колишнього капітана футбольного клубу AS Roma, затятим фанатом якого він є.

"Європейське походження Тімоті Шаламе та його американське походження роблять його одним із найнепередбачуваніших та найталановитіших героїв міжнародного кіно сьогодні, здатним бути як артистом авторського кіно, так і зіркою, що створює тенденції та стилі", - сказала П'єра Детассіс, президент та художній керівник Академії італійського кіно.

Доповнення

Серед фаворитів на премії David di Donatello Award цього року - "Партенопа" (Partenope) Паоло Соррентіно, "Великі амбіції" (The Great Ambition) Андреа Сегре, "Вермільйо" (Vermiglio) Маури Дельперо та "Мистецтво радості" (The Art of Joy) Валерії Голіно.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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