ООН: апрель стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине с сентября 2024 года

Апрель стал самым смертоносным среди гражданских лиц в Украине с сентября 2024 года: по меньшей мере 209 человек погибли, еще 1146 получили ранения. Об этом говорится в последнем докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), пишет УНН.

Детали

Согласно данным, обнародованным 8 мая, в ежемесячном докладе о защите гражданских лиц за апрель 2025, 97% всех пострадавших – это гражданские лица, находившиеся на подконтрольной правительству Украины территории. Почти половина из них пострадали от ракетных ударов и обстрелов, осуществленных российскими вооруженными силами.

Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц - сообщила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

По ее словам, одной из основных причин такого резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране.

В частности, во время удара баллистической ракетой по Кривому Рогу 4 апреля погибло 20 гражданских лиц, еще по меньшей мере 63 были ранены. Уже через неделю, на Вербное воскресенье (13 апреля) две ракеты попали в город Сумы, в результате чего погибло не менее 31 гражданского лица, а 105 получили ранения. Через пять дней, 18 апреля, во время ракетного удара по Харькову погиб один человек, еще не менее 102 были ранены. А 24 апреля в Киеве в результате атаки с применением ракет и баражирующих боеприпасов погибло не менее 11 гражданских лиц и 81 человек получил ранения.

Такой характер атак на крупные города Украины сохраняется и в мае. Зафиксированы новые удары ракетами и баражирующими боеприпасами, в частности по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что снова привело к жертвам среди гражданских лиц.

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ММПЧУ отмечает, что атаки, которые иногда происходили в то время и в тех местах, где на улице собиралось много семей, также привели к большому количеству жертв среди детей.В апреле не менее 19 детей погибло и 78 получили ранения, что является самым высоким подтвержденным месячным показателем жертв среди детей с июня 2022 года.

Атаки с применением беспилотников малого радиуса действия в районах вблизи линии фронта повлекли 23% всех потерь среди гражданских лиц в апреле. Хотя большинство таких инцидентов зафиксировано в Херсонской области, одна из самых масштабных атак произошла 23 апреля в городе Марганец (Днепропетровская область). В результате удара беспилотника по автобусу, перевозившему работников горнодобывающего комбината, погибло не менее девяти человек, в том числе восемь женщин, еще 58 человек получили ранения.

Как сообщает ММПЧУ, такое количество жертв среди гражданских лиц в апреле отражает более широкую тенденцию 2025 года – мы видим рост ущерба, нанесенного гражданскому населению.С января по апрель 2025 года погибло 664 гражданских лица, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Постепенный и постоянный рост количества пострадавших среди гражданских лиц в течение этого года непосредственно связан с использованием ракет большой дальности и беспилотников в городских районах - заявила Белль.

Она подчеркнула, что эту ситуацию еще больше осложняют регулярные атаки беспилотников в прифронтовых регионах, которые приводят к все большему и опасному росту количества жертв среди гражданских лиц, включая детей.

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