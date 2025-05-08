$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
Ексклюзив
13:38 • 7822 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

13:30 • 13027 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

13:00 • 15740 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
12:19 • 22785 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 28037 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 48178 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 52553 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

10:52 • 56377 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
08:51 • 38604 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

8 травня, 07:53 • 52918 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+13°
2.2м/с
35%
748 мм
Популярнi новини

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

8 травня, 07:10 • 53116 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 102813 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 54528 перегляди

У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі

09:23 • 23995 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 36367 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

13:49 • 5482 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

12:41 • 19113 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 48178 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

10:52 • 56377 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 103747 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Київ

Індія

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 37063 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 55295 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 55854 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 86556 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 135551 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Washington Post

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Київ • УНН

 • 15672 перегляди

У квітні 2025 року зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення в Україні з вересня 2024 року. Загинуло щонайменше 209 людей, ще 1146 отримали поранення.

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Квітень став найсмертоноснішим серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року: щонайменше 209 осіб загинули, ще 1146 зазнали поранень. Про це йдеться у останній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), пише УНН.

Деталі

Згідно з даними оприлюдненими, 8 травня, у щомісячній доповіді захисту цивільних осіб за квітень 2025, 97% усіх постраждалих – це цивільні особи, які перебували на підконтрольній уряду України території. Майже половина з них постраждали від ракетних ударів та обстрілів, здійсненими російськими збройними силами.

Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків зазнали руйнівних обстрілів, які призвели до численних смертей і поранень серед цивільних осіб

- повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

За її словами, однією з основних причин такого різкого зростання кількості постраждалих стало масове застосування балістичних ракет по великих містах по всій країні.

Зокрема, під час удару балістичною ракетою по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 цивільних осіб, ще щонайменше 63 були поранені. Вже за тиждень, на Вербну неділю (13 квітня) дві ракети влучили в місто Суми, внаслідок чого загинуло щонайменше 31 цивільна особа, а 105 отримали поранення. Через п’ять днів, 18 квітня, під час ракетного удару по Харкову загинула одна людина, ще щонайменше 102 були поранені. А 24 квітня в Києві внаслідок атаки із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів загинуло щонайменше 11 цивільних осіб і 81 особа отримала поранення.

Такий характер атак на великі міста України зберігається й у травні. Зафіксовано нові удари ракетами та баражувальними боєприпасами, зокрема по Харкову, Одесі, Запоріжжю та Києву, що знову призвело до жертв серед цивільних осіб.

рф вже понад 730 разів порушила припинення вогню, Україна належним чином реагує на всі напади – Сибіга 08.05.25, 13:08 • 6880 переглядiв

ММПЛУ зазначає, що атаки, які іноді відбувалися в той час і в тих місцях, де на вулиці збиралося багато сімей, також призвели до великої кількості жертв серед дітей.У квітні щонайменше 19 дітей загинуло і 78 отримали поранення, що є найвищим підтвердженим місячним показником жертв серед дітей з червня 2022 року.

Атаки із застосуванням безпілотників малого радіуса дії в районах поблизу лінії фронту спричинили 23% усіх втрат серед цивільних осіб у квітні. Хоча більшість таких інцидентів зафіксовано в Херсонській області, одна з наймасштабніших атак сталася 23 квітня в місті Марганець (Дніпропетровська область). Унаслідок удару безпілотника по автобусу, що перевозив працівників гірничодобувного комбінату, загинуло щонайменше дев’ятеро осіб, зокрема вісім жінок, ще 58 людей отримали поранення.

Як повідомляє ММПЛУ, така кількість жертв серед цивільних осіб у квітні відображає ширшу тенденцію 2025 року – ми бачимо зростання шкоди, завданої цивільному населенню.З січня по квітень 2025 року загинуло 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення, що на 59% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Поступове й постійне зростання кількості постраждалих серед цивільних осіб протягом цього року безпосередньо пов’язане з використанням ракет великої дальності та безпілотників у міських районах

- заявила Белль.

Вона підкреслила, що цю ситуацію ще більше ускладнюють регулярні атаки безпілотників у прифронтових регіонах, які призводять до щораз більшого і небезпечного зростання кількості жертв серед цивільних осіб, включно з дітьми.

Пропозиція про припинення вогню щонайменше на 30 діб залишається в силі – Зеленський07.05.25, 22:10 • 3918 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Дніпро
Організація Об'єднаних Націй
Україна
Кривий Ріг
Запоріжжя
Одеса
Херсон
Суми
Київ
Харків
Brent
$61.82
Bitcoin
$99,293.00
S&P 500
$5,669.88
Tesla
$279.41
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,362.06
Ethereum
$1,959.54