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рф вже понад 730 разів порушила припинення вогню, Україна належним чином реагує на всі напади – Сибіга

Київ • УНН

 • 4242 перегляди

За першу половину дня росія 734 рази порушила режим припинення вогню, оголошений нею ж. Зафіксовано 63 штурмові операції та численні обстріли, Україна реагує на напади.

рф вже понад 730 разів порушила припинення вогню, Україна належним чином реагує на всі напади – Сибіга

З опівночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню про яке сама оголосила. Також окупанти здійснили 63 штурмові операції. Україна належним чином реагує на всі напади. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Згідно з нашими військовими даними, попри заяви путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту

- написав Сибіга.

Міністр озвучив скілька разів рф порушила свою заяву про "перемир’я".

З півночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів FPV-дронів; та 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіабомб

- повідомив Сибіга.

Він зазначив, що Україна належним чином реагує на всі напади та ділиться всією відповідною інформацією про порушення росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями.

Ми не дозволимо путіну нікого обдурити, якщо він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру

- наголосив Сибіга.

Доповнення

Вже за перші 7 хвилин оголошеного російським диктатором володимиром путіним "перемирʼя" рф кілька разів вдарила по прифронтовим районам. Великоднього перемир’я росія також не дотримувалася.

Як вказали в одній з бригад, росіяни використали так зване "великоднє перемир’я" для облаштування проходу через водні перешкоди з метою подальшого наступу на позиції Сил оборони України.

Анна Мурашко

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