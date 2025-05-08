рф вже понад 730 разів порушила припинення вогню, Україна належним чином реагує на всі напади – Сибіга

З опівночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню про яке сама оголосила. Також окупанти здійснили 63 штурмові операції. Україна належним чином реагує на всі напади. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Я щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Як і очікувалося, путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Згідно з нашими військовими даними, попри заяви путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту

Міністр озвучив скілька разів рф порушила свою заяву про "перемир’я".

З півночі до полудня росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогню та 63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають; 586 обстрілів позицій наших військ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння; 176 ударів FPV-дронів; та 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіабомб

Він зазначив, що Україна належним чином реагує на всі напади та ділиться всією відповідною інформацією про порушення росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями.

Ми не дозволимо путіну нікого обдурити, якщо він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів зміцнення довіри, що дозволить провести мирні переговори та знайти реальний шлях до справедливого та сталого миру