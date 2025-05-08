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The New York Times

"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников

Київ • УНН

 • 1104 перегляди

Всупереч оголошеному "перемир'ю", російські війська завдали ударів з РСЗВ по прифронтових районах України, зокрема, на покровському, торецькому та інших напрямках. Бої на землі тривають.

"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников

Вже за перші 7 хвилин оголошеного російським диктатором володимиром путіним "перемирʼя" рф кілька разів вдарила по прифронтовим районам. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников, інформує УНН.

Деталі

За його словами, окупант вже кілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтовим районам та по лінії бойового зіткнення.

Покровський, Торецький, Часівярський, Костянтинівський, Сумський, Курський, Білгородський, Купʼянський та Лиманський напрямки - ніде очікувано немає тиші. Бо болотні мразоти завжди брешуть

- написав Мирошников.

Він також прогнозує, що бої на землі не припиняються "і не будуть припинятися".

Нагадаємо

росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.

"Українці перебувають в гарній позиції": Келлог назвав абсурдом "перемир'я" від путіна06.05.25, 22:47 • 6350 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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