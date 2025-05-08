"Перемир'я" путіна розпочалося: рф вдарила по прифронтових районах України - військовий оглядач Мирошников
Київ • УНН
Всупереч оголошеному "перемир'ю", російські війська завдали ударів з РСЗВ по прифронтових районах України, зокрема, на покровському, торецькому та інших напрямках. Бої на землі тривають.
Вже за перші 7 хвилин оголошеного російським диктатором володимиром путіним "перемирʼя" рф кілька разів вдарила по прифронтовим районам. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников, інформує УНН.
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За його словами, окупант вже кілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтовим районам та по лінії бойового зіткнення.
Покровський, Торецький, Часівярський, Костянтинівський, Сумський, Курський, Білгородський, Купʼянський та Лиманський напрямки - ніде очікувано немає тиші. Бо болотні мразоти завжди брешуть
Він також прогнозує, що бої на землі не припиняються "і не будуть припинятися".
Нагадаємо
росія за рішенням путіна оголосила "перемир'я" в дні 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. З опівночі 8 травня до нуля годин 11 травня. На цей період зупиняються усі бойові дії, заявили у кремлі. Там назвали "перемир'я" путіна на 9 травня "тестом готовності" до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між росією та Україною.
"Українці перебувають в гарній позиції": Келлог назвав абсурдом "перемир'я" від путіна06.05.25, 22:47 • 6350 переглядiв