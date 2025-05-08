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"Перемирие" путина началось: рф ударила по прифронтовым районам Украины - военный обозреватель Мирошников

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Вопреки объявленному "перемирию", российские войска нанесли удары из РСЗО по прифронтовым районам Украины, в частности, на покровском, торецком и других направлениях. Бои на земле продолжаются.

"Перемирие" путина началось: рф ударила по прифронтовым районам Украины - военный обозреватель Мирошников

Уже за первые 7 минут объявленного российским диктатором владимиром путиным "перемирия" рф несколько раз ударила по прифронтовым районам. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников, информирует УНН.

Детали

По его словам, оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и по линии боевого столкновения.

Покровский, Торецкий, Часовоярский, Константиновский, Сумской, Курский, Белгородский, Купянский и Лиманский направления - нигде ожидаемо нет тишины. Ибо болотные мрази всегда лгут

- написал Мирошников.

Он также прогнозирует, что бои на земле не прекращаются "и не будут прекращаться".

Напомним

россия по решению путина объявила "перемирие" в дни 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. С полуночи 8 мая до нуля часов 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, заявили в кремле. Там назвали "перемирие" путина на 9 мая "тестом готовности" к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между россией и Украиной.

"Украинцы находятся в хорошей позиции": Келлог назвал абсурдом "перемирие" от путина06.05.25, 22:47 • 6252 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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