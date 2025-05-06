"Украинцы находятся в хорошей позиции": Келлог назвал абсурдом "перемирие" от путина

Предложенное российским диктатором владимиром путиным трехдневное перемирие является абсурдом. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог, сообщает УНН.

Детали

По его словам, президент США Дональд Трамп настаивает на постоянном всеобъемлющем прекращении огня минимум на 30 дней, после которого "мы можем продлить его".

Сейчас украинцы находятся в довольно хорошей позиции, и я думаю, что президент Трамп за свои первые 100 дней достиг больше, чем предыдущая администрация за 1200 дней. И не только администрация Байдена - я говорю обо всех мировых лидерах - отметил Келлог.

По его убеждению, россия не победит в своей войне против Украины. Да, за последние полтора года рф "не добилась серьезных успехов".

Они не взяли город Киев, столицу. Они не продвинулись к западу от Днепра, что является большим препятствием. Одессу не взяли. Они потеряли сотни тысяч солдат, и на самом деле совсем не сдвинулись с места. Они двигаются на метры, а не на мили. Украинцы воюют на собственной земле. Они борются упорно. Итак, когда россия говорит, что она выигрывает, то нет, это не так - подчеркнул американский политик.

Он добавил, что никто не выиграет эту войну военным путем.

"Это будет сделано дипломатическим путем, и я думаю, что украинцы теперь это хорошо понимают после прошлой недели, и я думаю, что россияне должны это понять", - сказал Келлог.

Напомним

В конце апреля на переговорах в Лондоне американская и украинская делегации согласовали перечень из 22 "очень конкретных" действий, которые могут стать основой для дальнейших договоренностей по урегулированию войны. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог.

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