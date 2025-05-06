"Українці перебувають в гарній позиції": Келлог назвав абсурдом "перемир'я" від путіна

Запропоноване російським диктатором володимиром путіним триденне перемир'я є абсурдом. Про це в інтерв'ю Fox News заявив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

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За його словами, президент США Дональд Трамп наполягає на постійному всеосяжному припиненні вогню щонайменше на 30 днів, після чого "ми можемо продовжити його".

Зараз українці перебувають в досить гарній позиції, і я думаю, що президент Трамп за свої перші 100 днів досяг більше, ніж попередня адміністрація за 1200 днів. І не лише адміністрація Байдена - я говорю про всіх світових лідерів - зазначив Келлог.

На його переконання, росія не переможе у своїй війні проти України. Так, за останні півтора року рф "не досягла серйозних успіхів".

Вони не взяли місто Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є великою перешкодою. Одесу не взяли. Вони втратили сотні тисяч солдатів, і насправді геть не зрушили з місця. Вони рухаються на метри, а не на милі. Українці воюють на власній землі. Вони борються завзято. Отже, коли росія каже, що вона виграє, то ні, це не так - підкреслив американський політик.

Він додав, що ніхто не виграє цю війну військовим шляхом.

"Це буде зроблено дипломатичним шляхом, і я думаю, що українці тепер це добре розуміють після минулого тижня, і я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", - сказав Келлог.

Нагадаємо

Наприкінці квітня на переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни. Про це заявив спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог.

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