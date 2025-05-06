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"Українці перебувають в гарній позиції": Келлог назвав абсурдом "перемир'я" від путіна

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що запропоноване путіним триденне перемир'я є абсурдом. Трамп наполягає на припиненні вогню на 30 днів.

"Українці перебувають в гарній позиції": Келлог назвав абсурдом "перемир'я" від путіна

Запропоноване російським диктатором володимиром путіним триденне перемир'я є абсурдом. Про це в інтерв'ю Fox News заявив спецпосланець США з питань України Кіт Келлог, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, президент США Дональд Трамп наполягає на постійному всеосяжному припиненні вогню щонайменше на 30 днів, після чого "ми можемо продовжити його".

Зараз українці перебувають в досить гарній позиції, і я думаю, що президент Трамп за свої перші 100 днів досяг більше, ніж попередня адміністрація за 1200 днів. І не лише адміністрація Байдена - я говорю про всіх світових лідерів

- зазначив Келлог.

На його переконання, росія не переможе у своїй війні проти України. Так, за останні півтора року рф "не досягла серйозних успіхів".

Вони не взяли місто Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є великою перешкодою. Одесу не взяли. Вони втратили сотні тисяч солдатів, і насправді геть не зрушили з місця. Вони рухаються на метри, а не на милі. Українці воюють на власній землі. Вони борються завзято. Отже, коли росія каже, що вона виграє, то ні, це не так

- підкреслив американський політик.

Він додав, що ніхто не виграє цю війну військовим шляхом.

"Це буде зроблено дипломатичним шляхом, і я думаю, що українці тепер це добре розуміють після минулого тижня, і я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти", - сказав Келлог.

Нагадаємо

Наприкінці квітня на переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни. Про це заявив спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог.

Дуда: Трамп може зупинити агресію росії та посадити путіна за стіл переговорів06.05.25, 05:51 • 4838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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