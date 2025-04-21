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Як ворог використав "великоднє перемир’я" для подальших наступальних дій: деталі від ЗСУ

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

росіяни використали "великоднє перемир’я" для розчищення проходу через річку Чорний Жеребець, щоб відновити наступ. Вони прибирали раніше підбитий комплекс, який заблокував проїзд їхній бронетехніці.

Як ворог використав "великоднє перемир’я" для подальших наступальних дій: деталі від ЗСУ

росіяни використали так зване "великоднє перемир’я" для облаштування проходу через водні перешкоди з метою подальшого наступу на позиції Сил оборони України. Про це повідомляє в Telegram 66 окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго, передає УНН.

Деталі

Окупанти намагаються розчистити дорогу від раніше підбитої інженерної техніки комплексу розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Цей комплекс був уражений FPV дронами ще 9 квітня під час спроби наведення переправи через річку Чорний Жеребець на Донбасі.

Тоді комплекс перекрив окупантам проїзд через річку, чим унеможливив їх подальший штурм за допомогою бронетехніки. Вчора, 20 квітня, росіяни намагались знову розчистити переправу від залишків знищеної техніки. Для цього вони задіяли понад 10 осіб і спеціалізовану машину.

Доповнення

Комплекс розгортання тимчасових доріг був прийнятий на озброєння інженерних військ збройних сил росії в 2018 році. Він складається з двох комплектів, що розміщуються на шасі вантажного автомобіля КамАЗ-63501. Під час розгортання кожен комплект укладає, а потім збирає назад 50 метрів дорожнього полотна для подальшого транспортування.

Весь комплекс здатний створити 100 м тимчасової дороги шириною 4,6 м. Вона призначена для проходу гусеничної і колісної техніки на заболоченій і важкопрохідній місцевості, а також на підходах до переправ і мостів через водойми. Час укладання тимчасової дороги – 5 хв; комплекс забезпечує прохідність колісних транспортних засобів з навантаженням на вісь до 12 тонн, а також гусеничної техніки вагою до 60 тонн.

Річка Чорний Жеребець бере початок з джерела біля села Стельмахівка у Сватівському районі Луганської області. Тече по території Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської та Краматорського району Донецької області і впадає в басейн Дону. Довжина річки – 88 км.

Нагадаємо

У Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що так зване "великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
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