"Великоднє перемир’я" підтвердило відмову рф від пропозицій США та України щодо припинення вогню - ISW

"Великоднє перемир’я", запропоноване росією, підкреслює необхідність того, щоб текст будь-якої угоди про припинення вогню чи мирної угоди був загальнодоступним, попередньо офіційно погодженим усіма сторонами, і включав надійні механізми моніторингу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що протягом так званого "великоднього перемир’я" як українські, так і російські джерела зазначали, що бої затихли, але не повністю припинилися на деяких напрямках - зокрема, на Куп’янському, Покровському та Торецькому, і що бої на інших напрямках тимчасово припинилися близько 18:00 19 квітня, але відтоді відновилися зі змінною частотою та інтенсивністю.

Дані NASA Fire Information for Resource Management засвідчують теплові аномалії, виявлені супутником уздовж лінії фронту 20 квітня, що може свідчити про військову активність - зазначають в ISW.

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Експерти також акцентують, що росія та Україна неодноразово звинувачували одна одну в порушенні умов тимчасового припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, але російський диктатор володимир путін та інші високопоставлені посадовці рф протягом останніх п’яти тижнів неодноразово відхиляли спільну американсько-українську пропозицію про повне 30-денне припинення вогню від 13 березня.

Тимчасова угода про припинення вогню щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі - і особливо загальна угода про припинення вогню - вимагатиме надійних механізмів моніторингу, публічних і офіційних умов і чітко визначених часових рамок - йдеться у статті.

Аналітики роблять висновок, що кремль може продовжувати використовувати будь-які нечіткі майбутні угоди про припинення вогню, щоб приховати відмову росії від пропозицій США та України щодо припинення вогню та звинуватити Україну в порушенні таких умов припинення вогню.

Нагадаємо

Станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, "характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним".

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