"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW

"Пасхальное перемирие", предложенное россией, подчеркивает необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мирного соглашения был общедоступным, предварительно официально согласованным всеми сторонами, и включал надежные механизмы мониторинга. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что в течение так называемого "пасхального перемирия" как украинские, так и российские источники отмечали, что бои затихли, но не полностью прекратились на некоторых направлениях - в частности, на Купянском, Покровском и Торецком, и что бои на других направлениях временно прекратились около 18:00 19 апреля, но с тех пор возобновились с переменной частотой и интенсивностью.

Данные NASA Fire Information for Resource Management свидетельствуют о тепловых аномалиях, обнаруженных спутником вдоль линии фронта 20 апреля, что может свидетельствовать о военной активности - отмечают в ISW.

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Эксперты также акцентируют, что россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий временного прекращения огня по энергетической инфраструктуре, но российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные должностные лица рф в течение последних пяти недель неоднократно отклоняли совместное американо-украинское предложение о полном 30-дневном прекращении огня от 13 марта.

Временное соглашение о прекращении огня по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре - и особенно общее соглашение о прекращении огня - потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок - говорится в статье.

Аналитики делают вывод, что кремль может продолжать использовать любые нечеткие будущие соглашения о прекращении огня, чтобы скрыть отказ россии от предложений США и Украины по прекращению огня и обвинить Украину в нарушении таких условий прекращения огня.

Напомним

По состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же рф обещание о прекращении огня. Об этом со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным".

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