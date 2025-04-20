российская инфоперация по обвинению Украины в срыве "перемирия" провалилась - ЦПД

Информационная операция россиян, целью которой было обвинить Украину в срыве "перемирия", провалилась, в том числе в западном инфополе. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сама россия не соблюдала объявленное ею же прекращение огня, и "местами использовала ситуацию для подготовки к возможным новым штурмовым действиям, а на ключевых направлениях продолжала бои".

Конечно, если бы россия хотела бы действительно завершить войну, то "пасхальное перемирие" для начала можно было бы продлить на 30 дней. И, конечно же, очень целесообразным является предложение Президента Украины относительно отсутствия ударов ракетами и дальнобойными дронами по гражданским - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что уже скоро станет понятно, действительно ли россия нацелена на прекращение войны.

"Пока этого не видно. ... Попытка путина выставить себя главным миротворцем провалилась в информационном поле. Это важно", - резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что по состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз.

Тем временем в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продление режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия.

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