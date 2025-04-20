російська інфоперація зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася - ЦПД

$41.380.00
47.000.00
ukenru
На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський
20 квітня, 14:07 • 11825 перегляди

На Торецькому напрямку українські воїни потрапили в російську засідку, є загиблі – Зеленський

20 квітня, 06:46 • 25329 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 42278 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 15:10 • 46282 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 53594 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 31004 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 25123 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 20707 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 81296 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 86188 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
0.8м/с
42%
748 мм
Популярнi новини

росія запропонувала своє "великоднє перемир'я" заради прихильності США та маніпуляцій – ISW

20 квітня, 10:37 • 7948 перегляди

Конгресмен-республіканець назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим

20 квітня, 14:32 • 7102 перегляди

Китай протестував неядерну водневу бомбу

15:47 • 8084 перегляди

У кремлі заявили, що путін не давав команди продовжувати "великоднє перемир'я"

16:09 • 6216 перегляди

Німецька фірма годує російську військову машину стратегічною сировиною - розслідування

19:04 • 5236 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

20 квітня, 09:03 • 19761 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 22710 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 42278 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 40713 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 40419 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 53594 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 32190 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 33953 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 34929 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 68678 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

російська інфоперація зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася - ЦПД

Київ • УНН

 • 984 перегляди

За словами керівника ЦПД, інфооперація рф зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася навіть на Заході. Сама росія не дотримувалася режиму тиші, використовуючи його для бойових дій та підготовки.

російська інфоперація зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася - ЦПД

Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир‘я", провалилася, в тому числі в західному інфополі. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, сама росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і "місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої".

Звісно, якби росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир‘я" для початку можна було б продовжити на 30 днів. І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних

- зазначив Коваленко.

Від підкреслив, що вже скоро стане зрозуміло, чи справді росія націлена на припинення війни.

"Поки що цього не видно. ... Спроба путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо", - резюмував керівник ЦПД.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.

Тим часом у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.

Дії рф після опівночі покажуть, чи справді москва прагне миру - Сибіга20.04.25, 20:05 • 2186 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати
Україна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,648.70
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.46