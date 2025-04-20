російська інфоперація зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася - ЦПД
Київ • УНН
За словами керівника ЦПД, інфооперація рф зі звинувачення України у зриві "перемир'я" провалилася навіть на Заході. Сама росія не дотримувалася режиму тиші, використовуючи його для бойових дій та підготовки.
Інформаційна операція росіян, метою якої було звинуватити Україну в зриві "перемир‘я", провалилася, в тому числі в західному інфополі. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
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За його словами, сама росія не дотримувалася оголошеного нею ж припинення вогню, і "місцями використовувала ситуацію для підготовки до можливих нових штурмових дій, а на ключових напрямках продовжувала бої".
Звісно, якби росія хотіла б справді завершити війну, то "великоднє перемир‘я" для початку можна було б продовжити на 30 днів. І, звісно ж, дуже доцільною є пропозиція Президента України щодо відсутності ударів ракетами та далекобійними дронами по цивільних
Від підкреслив, що вже скоро стане зрозуміло, чи справді росія націлена на припинення війни.
"Поки що цього не видно. ... Спроба путіна виставити себе головним миротворцем провалилася в інформаційному полі. Це важливо", - резюмував керівник ЦПД.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів.
Тим часом у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.
Дії рф після опівночі покажуть, чи справді москва прагне миру - Сибіга20.04.25, 20:05 • 2186 переглядiв