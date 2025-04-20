За добу "тиші" від путіна армія рф порушила режим припинення вогню понад 2000 разів - Зеленський

Станом на 20:00 від початку доби оголошеного російським диктатором володимиром путіним режиму припинення вогню російська армія порушила його більш ніж 2 тисячі разів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, інформує УНН.

Деталі

За словами глави держави, на даний момент відбулося вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше – на Покровському.

1355 російських обстрілів, з них 713 – важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV - розповів Зеленський.

Він підкреслив, що фактично на всіх основних напрямках фронту росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші.

Не вистачило росії і майже всього дня, щоб відповісти на нашу українську пропозицію повної тиші, починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб - констатував Президент.

Водночас він підкреслив, що сьогодні в Україні не було повітряних тривог, "отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити".

"Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну", - наголосив Зеленський.

Контекст

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив у п’ятницю, що Вашингтон відмовиться від спроб укладення мирної угоди, якщо незабаром не буде чітких ознак прогресу.

Як відомо, прес-секретар путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор не давав команди продовжувати оголошене "великоднє перемир'я". За його словами, воно завершиться, як і планувалося, у ніч на 21 квітня.

Конгресмен-республіканець назвав "великоднє перемир’я" путіна фальшивим