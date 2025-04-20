За сутки "тишины" от путина армия рф нарушила режим прекращения огня более 2000 раз - Зеленский

По состоянию на 20:00 с начала суток объявленного российским диктатором владимиром путиным режима прекращения огня российская армия нарушила его более 2 тысяч раз. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, на данный момент произошло уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего – на Покровском.

1355 российских обстрелов, из них 713 – тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что фактически на всех основных направлениях фронта россия не сдержала своего же обещания тишины.

Не хватило россии и почти всего дня, чтобы ответить на наше украинское предложение полной тишины, начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток - констатировал Президент.

В то же время он подчеркнул, что сегодня в Украине не было воздушных тревог, "следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продолжить".

"Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Если россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну", - подчеркнул Зеленский.

Контекст

Соединенные Штаты Америки приветствовали бы продолжение режима прекращения огня после однодневного пасхального перемирия. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Вашингтон откажется от попыток заключения мирного соглашения, если вскоре не будет четких признаков прогресса.

Как известно, пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор не давал команды продолжать объявленное "пасхальное перемирие". По его словам, оно завершится, как и планировалось, в ночь на 21 апреля.

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