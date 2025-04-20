Конгрессмен-республиканец назвал "пасхальное перемирие" Путина фальшивым

Конгрессмен от Республиканской партии США Джо Уилсон заявил, что "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, – фальшивое, а история запомнит путина как слабого и жалкого человека, передает УНН.

Военный преступник путин напоминает нам о своей полной и абсолютной порочности и презрении к человеческой жизни, бомбардируя детские площадки, христианские пекарни и объявляя фальшивое пасхальное прекращение огня, продолжая вторжение, которое он начал и может закончить сегодня - написал Уилсон в Х.

Также он подчеркнул, что история запомнит путина как слабого и жалкого человека.

"Благодарен за поддержку Украины", - добавил Уилсон.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в воскресенье, 20 апреля, с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов Украины несмотря на заявления российского диктатора владимира путина о "пасхальном перемирии". Украина фиксирует каждое нарушение рф и готова предоставить партнерам соответствующую информацию.

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что так называемое "пасхальное перемирие", о котором объявил российский диктатор владимир путин, вряд ли продлится, учитывая то, что россияне в первые же часы вели наступательные операции и обстрелы вдоль линии фронта.

россия инсценировала провокацию в Донецке для того, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного путиным так называемого "пасхального перемирия".