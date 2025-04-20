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Зеленський про "великоднє перемир’я": спостерігається збільшення кількості російських обстрілів

Київ • УНН

 • 342 перегляди

З 10 ранку 20 квітня росія збільшила кількість обстрілів та застосування дронів, попри заяву путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує всі порушення та надає інформацію партнерам.

Зеленський про "великоднє перемир’я": спостерігається збільшення кількості російських обстрілів

У неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Нова доповідь Головкома Сирського щодо фронту станом на 12:00 Великодня. Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння

- написав Зеленський.

Глава держави повідомив, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Ми фіксуємо кожне порушення росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог

- заявив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, потрібно транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня.

"Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", - наголосив Глава держави.

Доповнення

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Проте згодом в Україні лунала повітряна тривога через російські шахеди.

Потім близько 21:50, зокрема в Києві та області знову була повітряна тривога.

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Президент України Володимир Зеленський вранці 20 квітня після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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