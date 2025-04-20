Зеленський про "великоднє перемир’я": спостерігається збільшення кількості російських обстрілів

У неділю, 20 квітня, з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів України попри заяви російського диктатора володимира путіна про "великоднє перемир’я". Україна фіксує кожне порушення рф й готова надати партнерам відповідну інформацію. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Нова доповідь Головкома Сирського щодо фронту станом на 12:00 Великодня. Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння - написав Зеленський.

Глава держави повідомив, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

Ми фіксуємо кожне порушення росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог - заявив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, потрібно транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня.

"Дякуємо всім ЗМІ, подкастерам, блогерам, кожному й кожній, хто поширює правду про те, що відбувається. Варто транслювати не служби з москви, а тиснути на москву, щоб вони дійсно пішли на повне припинення вогню та зберегли його щонайменше на 30 днів після Великодня, щоб дати шанс дипломатії", - наголосив Глава держави.

Доповнення

19 квітня російський диктатор володимир путін оголосив про нібито "великоднє перемир’я", яке передбачає зупинку бойових дій на фронті. За його словами, воно починає діяти з 18 години суботи до 24 години неділі.

Проте згодом в Україні лунала повітряна тривога через російські шахеди.

Потім близько 21:50, зокрема в Києві та області знову була повітряна тривога.

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

Президент України Володимир Зеленський вранці 20 квітня після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського повідомив про активні бойові дії на фронті, незважаючи на спроби росії створити враження припинення вогню.

Зеленський у великодньому зверненні назвав росію однією з найбільших загроз для вірян