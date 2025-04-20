Зеленський у великодньому зверненні назвав росію однією з найбільших загроз для вірян

російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані окупантами рф, 640 релігійних об'єктів знищено ворогом. Про це напередодні Великодня написав у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

У суботу, 19 квітня Президент Зеленський нагадав про те, як війна щодня випробовує віру мільйонів українців, а також наголосив: попри руйнування, українці продовжують іти до церков, навіть якщо ті пошкоджені або стоять у руїнах.

Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков

Глава держави зазначив, що російська армія це одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам.

За словами Володимира Зеленського, за роки повномасштабної війни понад півсотні українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Глава держави також звернув увагу на масштаби руйнувань, завданих російськими обстрілами.

За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі