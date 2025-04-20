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Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову
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Зеленський у великодньому зверненні назвав росію однією з найбільших загроз для вірян

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Президент Зеленський назвав російську армію однією з найбільших загроз для церков та вірян. За роки війни рф вбила 67 священників та знищила 640 релігійних об'єктів в Україні.

Зеленський у великодньому зверненні назвав росію однією з найбільших загроз для вірян

російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані окупантами рф, 640 релігійних об'єктів знищено ворогом. Про це напередодні Великодня написав у своєму Telegram-каналі Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У суботу, 19 квітня Президент Зеленський нагадав про те, як війна щодня випробовує віру мільйонів українців, а також наголосив: попри руйнування, українці продовжують іти до церков, навіть якщо ті пошкоджені або стоять у руїнах.

Для мільйонів українців Великдень – одне з найбільших свят. І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков

- йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що російська армія це одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам.

російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам 

- заявив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, за роки повномасштабної війни понад півсотні українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Глава держави також звернув увагу на масштаби руйнувань, завданих російськими обстрілами.

За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі

- наголосив Зеленський.

"Так само, як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само, як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає", – підсумував президент.

Нагадаємо

Правоохоронці у Києві заступили на посилене патрулювання протягом Великодніх днів. Спільні патрулі поліції, нацгвардійців та інших працюють біля церков і храмів для забезпечення безпеки та недопущення правопорушень.

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь19.04.25, 13:37 • 17413 переглядiв

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