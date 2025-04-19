Безпечний Великдень: у Києві правоохоронці заступили на посилене патрулювання
Київ • УНН
Правоохоронці у Києві заступили на посилене патрулювання протягом Великодніх днів. Спільні патрулі поліції, нацгвардійців та інших працюють біля церков і храмів для забезпечення безпеки та недопущення правопорушень.
У столиці правоохоронці заступили на посилене патрулювання, аби забезпечити безпеку під час Великодніх днів, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
У поліції нагадали, що протягом Великодніх днів у столиці діють посилені заходи безпеки.
Поблизу церков та храмів працюють спільні патрулі з числа поліцейських, нацгврадійців, а також особовий склад муніципальних служб та добровольчих формувань.
СБУ закликає українців бути пильними на Великдень через загрозу терактів18.04.25, 16:39 • 7018 переглядiв
"Їх присутність спрямована на підтримання контролю за ситуацією, недопущення вчинення правопорушень, а також оперативне реагування на звернення та допомогу громадянам", - наголосили у поліції.
Правоохоронці також закликали мешканців столиці не порушувати комендантську годину, яка триває з опівночі до п’ятої ранку, а також не нехтувати власною безпекою та під час повітряної тривоги обовʼязково спускатись в укриття.