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Безопасная Пасха: в Киеве правоохранители заступили на усиленное патрулирование

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Правоохранители в Киеве заступили на усиленное патрулирование в течение Пасхальных дней. Совместные патрули полиции, нацгвардейцев и других работают возле церквей и храмов для обеспечения безопасности и недопущения правонарушений.

Безопасная Пасха: в Киеве правоохранители заступили на усиленное патрулирование

В столице правоохранители заступили на усиленное патрулирование, чтобы обеспечить безопасность во время Пасхальных дней, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В полиции напомнили, что в течение Пасхальных дней в столице действуют усиленные меры безопасности.

Вблизи церквей и храмов работают совместные патрули из числа полицейских, нацгвардейцев, а также личный состав муниципальных служб и добровольческих формирований.

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"Их присутствие направлено на поддержание контроля за ситуацией, недопущение совершения правонарушений, а также оперативное реагирование на обращения и помощь гражданам", - отметили в полиции.

Правоохранители также призвали жителей столицы не нарушать комендантский час, который длится с полуночи до пяти утра, а также не пренебрегать собственной безопасностью и во время воздушной тревоги обязательно спускаться в укрытия.

Антонина Туманова

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