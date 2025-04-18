СБУ призывает украинцев быть бдительными на Пасху из-за угрозы терактов

Служба безопасности призывает украинцев на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий из-за угрозы терактов и провокаций со стороны россиян. Также просят сообщать о подозрительных лицах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди прочего, приспешники российских спецслужб создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Кроме этого, оккупанты продолжают коварно привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

В основном мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились – на центральной улице города или во дворе жилого массива.

Следовательно, Служба безопасности призывает граждан в преддверии и в период празднования Пасхи:

В СБУ также напомнили, что работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: [email protected].

Кроме того, если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования – вы можете сообщить об этом в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot. (http://t.me/spaly_fsb_bot)