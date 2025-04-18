СБУ призывает украинцев быть бдительными на Пасху из-за угрозы терактов
Киев • УНН
СБУ призывает граждан ограничить посещение массовых мероприятий, не игнорировать тревоги и сообщать о подозрительных лицах в преддверии и во время Пасхи из-за угрозы терактов.
Служба безопасности призывает украинцев на Пасху ограничить посещение массовых мероприятий из-за угрозы терактов и провокаций со стороны россиян. Также просят сообщать о подозрительных лицах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности продолжает системно разоблачать попытки рашистов по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины. Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности
Среди прочего, приспешники российских спецслужб создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.
Кроме этого, оккупанты продолжают коварно привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.
В основном мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились – на центральной улице города или во дворе жилого массива.
Следовательно, Служба безопасности призывает граждан в преддверии и в период празднования Пасхи:
- ограничить посещение массовых мероприятий;
- не поддаваться на возможные провокации или подстрекательства к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
- сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
В СБУ также напомнили, что работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: [email protected].
Кроме того, если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования – вы можете сообщить об этом в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot. (http://t.me/spaly_fsb_bot)
На Пасху будет задействовано шесть тысяч спасателей для поддержания безопасности - ГСЧС18.04.25, 13:45 • 9520 просмотров