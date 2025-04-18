На Пасху будет задействовано шесть тысяч спасателей для поддержания безопасности - ГСЧС
Киев • УНН
ГСЧС привлечет более 6 тысяч спасателей и 2,5 тысячи единиц техники на Пасху. В Киеве будут дежурить 430 спасателей; количество может быть увеличено.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлечет более шести тысяч спасателей для безопасности на Пасху. Об этом сообщает начальник управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Цирень, пишет УНН.
На период Пасхальных и поминальных дней в Украине в усиленном режиме будут нести службу шесть тысяч спасателей
Цирень добавил, что также будет задействовано 2,5 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
"2,5 тысячи будет задействовано специальной и другой пожарно-спасательной техники", – отметил он.
По его словам, в Киеве к дежурствам присоединят 430 спасателей и 100 единиц техники. В случае осложнения ситуации, количество личного состава и техники может быть увеличено вдвое.
"Я уверяю, что ГСЧС готова к выполнению своих задач даже в этих сложных условиях агрессии российской федерации", – подчеркнул Цирень.
Дополнение
Ранее УНН рассказал, что Нацполиция Украины усиливает меры безопасности на Пасху. Наряды будут дежурить возле церквей, патрулировать автодороги и выборочно проводить осмотр вещей граждан.
Также УНН писал, что Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая и Кировоградская области, наоборот, сократили комендантский час в праздничную ночь. А Киев обратился к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн. Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.