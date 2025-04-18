На Великдень буде залучено шість тисяч рятувальників для підтримання безпеки - ДСНС
Київ • УНН
ДСНС залучить понад 6 тисяч рятувальників та 2,5 тисячі одиниць техніки на Великдень. У Києві чергуватимуть 430 рятувальників; кількість може бути збільшено.
Державна служба з надзвичайних ситуацій залучить понад шість тисяч рятувальників для безпеки на Великдень. Про це повідомляє начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Цирень, пише УНН.
На період Великодніх та поминальних днів в Україні у посиленому режимі нестимуть службу шість тисячі рятувальників
Цирень додав, що також буде задіяно 2,5 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
"2,5 тисячі буде задіяно спеціальної та іншої пожежно-рятувальної техніки", – зазначив він.
За його словами, у Києві до чергувань долучать 430 рятувальників і 100 одиниць техніки. У разі ускладнення ситуації, кількість особового складу та техніки може бути збільшена вдвічі.
"Я запевняю, що ДСНС готова до виконання своїх завдань навіть у цих складних умовах агресії російської федерації", – наголосив Цирень.
Доповнення
Раніше УНН розповів, що Нацполіція України посилює заходи безпеки на Великдень. Наряди чергуватимуть біля церков, патрулюватимуть автошляхи та вибірково проводитимуть огляд речей громадян.
Також УНН писав, що Івано-Франківщина скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина та Кіровоградщина, навпаки, скоротили комендантську годину у святкову ніч. А Київ звернувся до релігійних громад з проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн. Також влада столиці закликала керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових.богослужінь.