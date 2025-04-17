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Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Київ • УНН

 • 37988 перегляди

Правоохоронці посилюють заходи безпеки, збільшуючи кількість екіпажів біля храмів 20-го квітня. Також можливий вибірковий огляд речей громадян.

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Нацполіція України посилює заходи безпеки на Великдень. Наряди чергуватимуть біля храмів, патрулюватимуть автошляхи та вибірково проводитимуть огляд речей громадян. Про це повідомила кореспонденту УНН спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Під час відзначення Великодня Національна поліція, як і щороку, посилює заходи безпеки. Кількість екіпажів збільшили. Правоохоронці разом із кінологами та вибухотехніками чергуватимуть поблизу храмів, патрулюватимуть вулиці та автошляхи. Правоохоронці можуть вибірково проводити огляд речей громадян

- сказала Юлія Гірдвіліс.

Також у пресслужбі нагадали, що комендантська година у цей день не скасована, тож громадянам рекомендують враховувати час на дорогу після богослужінь, аби не знаходитись на вулиці у заборонений час доби.

Спікер нацполіції підкреслила, що ворог – підступний і у цей день, як і решту, потрібно уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги та знаходитись в укритті.

"Ви можете звертатися до нарядів нацполіції, які підкажуть, де знаходиться найближче безпечне місце", - зазначила Юлія Гірдвіліс.

Раніше УНН писав, що Івано-Франківщина скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина та Кіровоградщина, навпаки, скоротили комендантську годину у святкову ніч. А Київ звернувся до релігійних громад з проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн. Також влада столиці закликала керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових.богослужінь.

Альона Уткіна

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