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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Киев • УНН

 • 15745 просмотра

Правоохранители усиливают меры безопасности, увеличивая количество экипажей возле храмов 20-го апреля. Также возможен выборочный осмотр вещей граждан.

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Нацполиция Украины усиливает меры безопасности на Пасху. Наряды будут дежурить возле храмов, патрулировать автодороги и выборочно проводить осмотр вещей граждан. Об этом сообщила корреспонденту УНН спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис.

Во время празднования Пасхи Национальная полиция, как и каждый год, усиливает меры безопасности. Количество экипажей увеличили. Правоохранители вместе с кинологами и взрывотехниками будут дежурить вблизи храмов, патрулировать улицы и автодороги. Правоохранители могут выборочно проводить осмотр вещей граждан

- сказала Юлия Гирдвилис.

Также в пресс-службе напомнили, что комендантский час в этот день не отменен, поэтому гражданам рекомендуют учитывать время на дорогу после богослужений, чтобы не находиться на улице в запрещенное время суток.

Спикер нацполиции подчеркнула, что враг – коварный и в этот день, как и остальные, нужно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и находиться в укрытии.

"Вы можете обращаться к нарядам нацполиции, которые подскажут, где находится ближайшее безопасное место", - отметила Юлия Гирдвилис.

Ранее УНН писал, что Ивано-Франковщина отменила все массовые мероприятия на Пасху на территории Прикарпатья. Хмельницкая и Кировоградская области, напротив, сократили комендантский час в праздничную ночь. А Киев обратился к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений или сделать их онлайн. Также власти столицы призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений.

Алена Уткина

Алена Уткина

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