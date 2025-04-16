Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни
Київ • УНН
Івано-Франківська область скасувала масові заходи на Великдень через безпекові загрози. На Хмельниччині та Кіровоградщині скоротили комендантську годину у святкову ніч.
Івано-Франківщина скасувала усі масові заходи у Великдень на території Прикарпаття. Хмельниччина ж скоротила комендантську годину у святкову ніч. Які зміни щодо організації святкування свята Воскресіння відбулися в областях - повідомляє УНН.
Масові заходи на Великдень
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що трагічні події, які сталися в обласному центрі у березні, коли ворожі спецслужби завербували місцевих підлітків задля здійснення теракту та підступні ракетні удари по Кривому Рогу і Сумам змусили владу області скасувати усі масові заходи у цей день, а комендантську годину залишити незмінною.
Напередодні одного із найбільших свят року, Великодня, на раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття та рекомендували головам громад вжити належних заходів безпеки. Нагадаю, що в області з опівночі до п'ятої ранку діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати на вулиці без відповідних дозволів
Тим часом Київська влада попросила релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь або зробити їх онлайн. Також Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.
Комендантська година: які обмеження планують
Комендантська година на Великдень у Києві не змінюватиметься і діятиме, як завжди, з 00:00 до 05:00.
Більшість областей України також відмовились змінювати тривалість комендантської години у ніч на 20 квітня. Виключенням на сьогодні стала лише Хмельниччина та Кіровоградщина.
За рішенням ОВА Хмельницької області, у Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00. За словами очільника області, скорочуючи комендантську годину, в області посилюють заходи безпеки.
Жителі Кіровоградщини зможуть освятити паску з четвертої години ранку. В області скоротили тривалість комендантської години з 24:00 до 4 ранку.
Також на Полтавщині зможуть освятити паску з 4:00, адже з 2023 року комендантську годину в області скоротили з 00:00 до 4:00.
У областях, наближених до лінії фронту, комендантська година триває довше, ніж на решті території України й у Великодню ніч також залишиться незмінною. Так, у:
- Луганській області не можна виходити на вулицю з 21:00 до 5:00;
- Донецькій області - з 21:00 до 5:00;
- Херсонській області - з 21:00 до 5:00;
- Миколаївській області - з 00:00 до 5:00 (в Очаківській тергромаді - з 23:00 до 5:00;
- Дніпропетровській області загалом - з 00:00 до 5:00 (але у Нікопольському районі комендантська година триває з 23:00 до 4:00, у Синельниковому — з 22:00 до 5:00);
- Запорізькій області - з 21:00 до 5:00 (але у Запоріжжі з 23:00 до 5:00);
- Харківській області - з 23:00 до 5:00.
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