Екскурсії, майстер-класи та кобзарі: Києво-Печерська лавра анонсувала заходи до Великодня

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18523 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 80525 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 42985 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48339 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55278 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98120 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89354 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35745 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60768 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 109954 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98332 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58636 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 33456 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 27539 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15972 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 80485 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98334 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 98098 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89330 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187492 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58637 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31003 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 31930 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33106 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35314 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Екскурсії, майстер-класи та кобзарі: Києво-Печерська лавра анонсувала заходи до Великодня

Київ • УНН

 • 3534 перегляди

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" підготував тематичні екскурсії, безкоштовний майстер-клас з писанкарства, святкову програму з кобзарями та освячення пасок до Великодня.

Екскурсії, майстер-класи та кобзарі: Києво-Печерська лавра анонсувала заходи до Великодня

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" анонсував низку подій до Великодня. Про це повідомляється на сайті заповідника, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, у Лаврі підготували до одного з найбільших християнських свят низку тематичних подій, майстер-класів і екскурсій.

Спеціальні тематичні екскурсії

  • 16-17 квітня о 13:00 - "Успенський собор і церква Спаса на Берестові - пам’ятки княжої доби";
    • 18-20 квітня об 11:00 та о 14:00 - "Церква Спаса на Берестові: історія та мистецтво".

      Екскурсії не потребують попередньої реєстрації, а квитки можна придбати безпосередньо перед початком заходу. Вартість повного квитка - 220 грн, пільгового - 110 грн

      - уточнили в Лаврі.

      Майстер-клас "Створення унікальних писанок у техніці декупаж"

      19 квітня, 12:00-14:00, в Лекторії, корпус № 25, відбудеться майстер-клас, під час якого відвідувачі дізнаються, як з простих матеріалів - серветок, клею та фарб - створити авторську писанку. Участь у заході є безкоштовною.

      Святкова програма за участі братчиків Київського Кобзарського Цеху

      20 квітня, 11:00-15:00, під лаврськими каштанами для гостей зіграють кобзарі та лірники. Цього дня у Лаврі звучатимуть псальми, канти та історичні думи у виконанні братчиків Київського Кобзарського Цеху, які створять незабутню святкову атмосферу.

      Відвідувачів пригощатимуть освяченими Великодніми пасками

      - пообіцяли організатори.

      На Хмельниччині скоротять комендантську годину у Великодню ніч: що відомо14.04.25, 21:54 • 3466 переглядiв

      Також повідомляється, що у церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських можна буде освятити власні паски: у Велику суботу, 19 квітня, з 16:00 до 21:00, та у Великдень, 20 квітня, після божественної літургії з 12:00 до 17:30.  

      "Маленькі відвідувачі матимуть можливість створити власний сувенір за допомогою 3D-принтера. Яскравий брелок-сонечко збереже в собі часточку світлого святкового настрою і буде чудовою згадкою про Лавру", - йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо

      На початку березня у Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест на куполі одного з храмів. Працівники ДСНС за допомогою підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю.

      На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим14.04.25, 12:55 • 4009 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Вадим Хлюдзинський

      КультураПодії
      Київ
      Brent
      $65.56
      Bitcoin
      $83,770.10
      S&P 500
      $5,314.75
      Tesla
      $247.33
      Газ TTF
      $35.40
      Золото
      $3,328.45
      Ethereum
      $1,569.40