Екскурсії, майстер-класи та кобзарі: Києво-Печерська лавра анонсувала заходи до Великодня

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" підготував тематичні екскурсії, безкоштовний майстер-клас з писанкарства, святкову програму з кобзарями та освячення пасок до Великодня.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" анонсував низку подій до Великодня. Про це повідомляється на сайті заповідника, інформує УНН. Деталі Зокрема, у Лаврі підготували до одного з найбільших християнських свят низку тематичних подій, майстер-класів і екскурсій. Спеціальні тематичні екскурсії 16-17 квітня о 13:00 - "Успенський собор і церква Спаса на Берестові - пам’ятки княжої доби"; 18-20 квітня об 11:00 та о 14:00 - "Церква Спаса на Берестові: історія та мистецтво". Екскурсії не потребують попередньої реєстрації, а квитки можна придбати безпосередньо перед початком заходу. Вартість повного квитка - 220 грн, пільгового - 110 грн - уточнили в Лаврі. Майстер-клас "Створення унікальних писанок у техніці декупаж" 19 квітня, 12:00-14:00, в Лекторії, корпус № 25, відбудеться майстер-клас, під час якого відвідувачі дізнаються, як з простих матеріалів - серветок, клею та фарб - створити авторську писанку. Участь у заході є безкоштовною. Святкова програма за участі братчиків Київського Кобзарського Цеху 20 квітня, 11:00-15:00, під лаврськими каштанами для гостей зіграють кобзарі та лірники. Цього дня у Лаврі звучатимуть псальми, канти та історичні думи у виконанні братчиків Київського Кобзарського Цеху, які створять незабутню святкову атмосферу. Відвідувачів пригощатимуть освяченими Великодніми пасками - пообіцяли організатори. На Хмельниччині скоротять комендантську годину у Великодню ніч: що відомо Також повідомляється, що у церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських можна буде освятити власні паски: у Велику суботу, 19 квітня, з 16:00 до 21:00, та у Великдень, 20 квітня, після божественної літургії з 12:00 до 17:30. "Маленькі відвідувачі матимуть можливість створити власний сувенір за допомогою 3D-принтера. Яскравий брелок-сонечко збереже в собі часточку світлого святкового настрою і буде чудовою згадкою про Лавру", - йдеться у повідомленні. Нагадаємо На початку березня у Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест на куполі одного з храмів. Працівники ДСНС за допомогою підіймача безпечно демонтували та спустили його на землю. На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим