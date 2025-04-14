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Financial Times

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The Guardian

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На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим

Київ • УНН

 • 3965 перегляди

В Україні очікується тепла весняна погода з невеликими дощами. На Великдень прогнозують комфортні +18-22 градуси, а на заході країни до +25.

На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим

В Україні на цьому тижні очікується тепла і комфортна погода, хоча можливі короткочасні весняні дощі. Приємна весняна погода очікується, зокрема і на Великдень, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

Деталі

Саме в цей тиждень у нас змінилися повітряні потоки. Ми відчули це вже впродовж вихідних, мінялася ситуація. Зараз з дня у день в нас дедалі тепліше буде ставати, продовжуватиме надходити тепла повітряна маса

 - повідомила Птуха.

Вона зазначила, що за рахунок переваги підвищеного атмосферного тиску буде менше опадів та більше сонячних прояснень, тому сонце безперешкодно зможе в багатьох регіонах прогрівати повітря.

Температури будуть в нас вже досить комфортними, весняними і приємними. Нічна температура буде від 2 до 9 тепла. В другій половині тижня 5-11 тепла. Це в нічні години. А в денні години найближчі дні матимемо 13-18, друга половина тижня 16-22 і в західних областях країни 22-25 градусів тепла

- пояснила синоптик.

Птуха також зазначила, що дощів стане менше. Але навіть ті, які очікуються, будуть короткочасними, як і має бути в теплий період.

В Україну повертається весняна погода: прогноз на Вербну неділю та Великдень11.04.25, 12:55 • 9332 перегляди

Опадів буде менше, хіба що по західних областях впродовж тижня може бути певна нестабільність, можуть бути невеликі дощі, але вони будуть вже короткочасного характеру, притаманні дощикам теплого періоду

- розповіла синоптик.

Також вона додала, що на Великдень українців скоріш за все тішитиме тепла погода, але офіційних прогнозів саме на Великодню неділю поки що нема.

На Великдень збережеть тенденція, що буде температура в межах 18-22 градуси, на південному заході до 25 градусів. Офіційного прогнозу саме на 20 квітня нема, але варто очікувати, що буде комфортна приємна погода

- зазначила Птуха.

Доповнення

В Укргідрометцентрі повідомили, що понеділок принесе більшості регіонів України приємну весняну погоду. Хоча на заході можливі локальні дощі, в решті областей опадів не передбачається, а температура залишатиметься комфортною.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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