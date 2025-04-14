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Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой

Киев • УНН

 • 2916 просмотра

В Украине ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На Пасху прогнозируют комфортные +18-22 градуса, а на западе страны до +25.

Украинцев ожидает весенняя неделя: Пасха будет теплой

В Украине на этой неделе ожидается теплая и комфортная погода, хотя возможны кратковременные весенние дожди. Приятная весенняя погода ожидается, в частности и на Пасху, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

Детали

Именно на этой неделе у нас изменились воздушные потоки. Мы почувствовали это уже в течение выходных, менялась ситуация. Сейчас изо дня в день у нас все теплее будет становиться, будет продолжать поступать теплая воздушная масса

 - сообщила Птуха.

Она отметила, что за счет преимущества повышенного атмосферного давления будет меньше осадков и больше солнечных прояснений, поэтому солнце беспрепятственно сможет во многих регионах прогревать воздух.

Температуры будут у нас уже достаточно комфортными, весенними и приятными. Ночная температура будет от 2 до 9 тепла. Во второй половине недели 5-11 тепла. Это в ночные часы. А в дневные часы в ближайшие дни будем иметь 13-18, вторая половина недели 16-22 и в западных областях страны 22-25 градусов тепла

- пояснила синоптик.

Птуха также отметила, что дождей станет меньше. Но даже те, которые ожидаются, будут кратковременными, как и должно быть в теплый период.

В Украину возвращается весенняя погода: прогноз на Вербное воскресенье и Пасху11.04.25, 12:55 • 9206 просмотров

Осадков будет меньше, разве что по западным областям в течение недели может быть определенная нестабильность, могут быть небольшие дожди, но они будут уже кратковременного характера, присущие дождикам теплого периода

- рассказала синоптик.

Также она добавила, что на Пасху украинцев скорее всего будет радовать теплая погода, но официальных прогнозов именно на Пасхальное воскресенье пока что нет.

На Пасху сохранится тенденция, что будет температура в пределах 18-22 градуса, на юго-западе до 25 градусов. Официального прогноза именно на 20 апреля нет, но стоит ожидать, что будет комфортная приятная погода

- отметила Птуха.

Дополнение

В Укргидрометцентре сообщили, что понедельник принесет большинству регионов Украины приятную весеннюю погоду. Хотя на западе возможны локальные дожди, в остальных областях осадков не предвидится, а температура будет оставаться комфортной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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