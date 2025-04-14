На Хмельниччині скоротять комендантську годину у Великодню ніч: що відомо

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година у Хмельницькій області діятиме з опівночі до 03:00. Водночас влада міста посилить заходи безпеки у цей період. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає УНН.

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00 - таке рішення ми прийняли сьогодні на Раді оборони області - йдеться у повідомленні.

Тюрін зазначив, що влада розуміє, наскільки важливим є це свято для кожного українця і зазначив, що у мирний час храми були переповнені вірянами у цю ніч. Проте четвертий рік російсько-української війни вносить свої корективи.

Зважаючи на нещодавні трагедії у Кривому Розі, Сумах та постійні ворожі обстріли, влада міста вирішили скоротити комендантську годину, але водночас посилити заходи безпеки у цю ніч.

Зокрема, за словами голови ОВА:

була проведена нарада з духовенством області щодо організації святкування;

вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;

правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;

буде забезпечена доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

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