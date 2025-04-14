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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

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На Хмельниччині скоротять комендантську годину у Великодню ніч: що відомо

Київ • УНН

 • 3452 перегляди

У Хмельницькій області комендантська година на Великдень триватиме з 00:00 до 03:00. Влада посилить заходи безпеки, організує патрулювання та забезпечить доступність укриттів.

На Хмельниччині скоротять комендантську годину у Великодню ніч: що відомо

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година у Хмельницькій області діятиме з опівночі до 03:00. Водночас влада міста посилить заходи безпеки у цей період. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, передає УНН.

У Великодню ніч, з 19 на 20 квітня, комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00 - таке рішення ми прийняли сьогодні на Раді оборони області 

- йдеться у повідомленні.

Тюрін зазначив, що влада розуміє, наскільки важливим є це свято для кожного українця і зазначив, що у мирний час храми були переповнені вірянами у цю ніч. Проте четвертий рік російсько-української війни вносить свої корективи.

Зважаючи на нещодавні трагедії у Кривому Розі, Сумах та постійні ворожі обстріли, влада міста вирішили скоротити комендантську годину, але водночас посилити заходи безпеки у цю ніч.

Зокрема, за словами голови ОВА:

  • була проведена нарада з духовенством області щодо організації святкування;
    • вогнеборці проводять протипожежні інструктажі;
      • правоохоронці будуть патрулювати в посиленому режимі;
        • буде забезпечена доступність укриттів у разі повітряної тривоги.

          Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року03.04.25, 11:00 • 195399 переглядiв

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

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