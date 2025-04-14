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В Хмельницкой области сократят комендантский час в Пасхальную ночь: что известно

Киев • УНН

 • 3404 просмотра

В Хмельницкой области комендантский час на Пасху продлится с 00:00 до 03:00. Власти усилят меры безопасности, организуют патрулирование и обеспечат доступность укрытий.

В Хмельницкой области сократят комендантский час в Пасхальную ночь: что известно

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час в Хмельницкой области будет действовать с полуночи до 03:00. В то же время власти города усилят меры безопасности в этот период. Об этом сообщил председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает УНН.

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с 00:00 до 03:00 - такое решение мы приняли сегодня на Совете обороны области 

- говорится в сообщении.

Тюрин отметил, что власти понимают, насколько важен этот праздник для каждого украинца, и отметил, что в мирное время храмы были переполнены верующими в эту ночь. Однако четвертый год российско-украинской войны вносит свои коррективы.

Принимая во внимание недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах и постоянные вражеские обстрелы, власти города решили сократить комендантский час, но в то же время усилить меры безопасности в эту ночь.

В частности, по словам председателя ОВА:

  • было проведено совещание с духовенством области по организации празднования;
    • пожарные проводят противопожарные инструктажи;
      • правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
        • будет обеспечена доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

          Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году03.04.25, 11:00 • 195351 просмотр

          Алена Уткина

          Алена Уткина

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