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СБУ закликає українців бути пильними на Великдень через загрозу терактів

Київ • УНН

 • 6064 перегляди

СБУ закликає громадян обмежити відвідування масових заходів, не ігнорувати тривоги та повідомляти про підозрілих осіб напередодні та під час Великодня через загрозу терактів.

СБУ закликає українців бути пильними на Великдень через загрозу терактів

Служба безпеки закликає українців на Великдень обмежити відвідування масових заходів  через загрозу терактів та провокацій з боку росіян. Також просять повідомляти про підозрілих осіб. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Служба безпеки продовжує системно викривати спроби рашистів із розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності

- йдеться у повідомленні.

Серед іншого, поплічники російських спецслужб створюють штучні конфліктні ситуації між представниками різних конфесій та релігійних громад.

Крім цього, окупанти продовжують підступно залучати своїх агентів для підготовки терактів та коригування повітряних атак по цивільній інфраструктурі України.

Здебільшого мішенню ворога стають місця масового перебування людей, де б вони не знаходились – на центральній вулиці міста або у дворі житлового масиву.

Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

  • обмежити відвідування масових заходів;
    • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
      • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
        • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
          • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

            У СБУ також нагадали, що працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 та електронна пошта: [email protected].

            Крім того, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – ви можете повідомити про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника" – t.me/spaly_fsb_bot. (http://t.me/spaly_fsb_bot)

            - додали у СБУ.

            На Великдень буде залучено шість тисяч рятувальників для підтримання безпеки - ДСНС18.04.25, 13:45 • 10408 переглядiв

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

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