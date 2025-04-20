Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих
Киев • УНН
Президент Зеленский назвал российскую армию одной из крупнейших угроз для церквей и верующих. За годы войны рф убила 67 священников и уничтожила 640 религиозных объектов в Украине.
российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены оккупантами рф, 640 религиозных объектов уничтожено врагом. Об этом накануне Пасхи написал в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В субботу, 19 апреля Президент Зеленский напомнил о том, как война ежедневно испытывает веру миллионов украинцев, а также подчеркнул: несмотря на разрушения, украинцы продолжают идти в церкви, даже если те повреждены или стоят в руинах.
Для миллионов украинцев Пасха – один из величайших праздников. И миллионы украинцев пойдут в церкви. Многие, к сожалению, в разрушенные или поврежденные церкви
Глава государства отметил, что российская армия это одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим.
российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим
По словам Владимира Зеленского, за годы полномасштабной войны более полусотни украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Глава государства также обратил внимание на масштабы разрушений, нанесенных российскими обстрелами.
За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все
"Так же, как мы освобождаем из российского плена священников и пасторов, так же, как мы делаем все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них, мы возвращаем возможность верить – верить, что зло и руины не победят. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.
Напомним
Правоохранители в Киеве заступили на усиленное патрулирование в течение Пасхальных дней. Совместные патрули полиции, нацгвардейцев и других работают возле церквей и храмов для обеспечения безопасности и недопущения правонарушений.
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