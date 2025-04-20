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Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Зеленский назвал российскую армию одной из крупнейших угроз для церквей и верующих. За годы войны рф убила 67 священников и уничтожила 640 религиозных объектов в Украине.

Зеленский в пасхальном обращении назвал россию одной из крупнейших угроз для верующих

российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим. За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены оккупантами рф, 640 религиозных объектов уничтожено врагом. Об этом накануне Пасхи написал в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В субботу, 19 апреля Президент Зеленский напомнил о том, как война ежедневно испытывает веру миллионов украинцев, а также подчеркнул: несмотря на разрушения, украинцы продолжают идти в церкви, даже если те повреждены или стоят в руинах.

Для миллионов украинцев Пасха – один из величайших праздников. И миллионы украинцев пойдут в церкви. Многие, к сожалению, в разрушенные или поврежденные церкви

- говорится в посте Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что российская армия это одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим.

российская армия – одна из самых больших угроз христианским церквям и верующим 

- заявил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, за годы полномасштабной войны более полусотни украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Глава государства также обратил внимание на масштабы разрушений, нанесенных российскими обстрелами.

За годы полномасштабной войны 67 украинских священников, пасторов и монахов были убиты или замучены российскими оккупантами. Шестьсот сорок религиозных объектов было уничтожено, большинство из них христианские. Но мы отстроим их все

- подчеркнул Зеленский.

"Так же, как мы освобождаем из российского плена священников и пасторов, так же, как мы делаем все, чтобы защитить украинские города и села и жизнь людей в них, мы возвращаем возможность верить – верить, что зло и руины не победят. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил президент.

Напомним

Правоохранители в Киеве заступили на усиленное патрулирование в течение Пасхальных дней. Совместные патрули полиции, нацгвардейцев и других работают возле церквей и храмов для обеспечения безопасности и недопущения правонарушений.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь19.04.25, 13:37 • 17394 просмотра

Вита Зеленецкая

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