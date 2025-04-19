В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Киев • УНН
В Иерусалиме 19 апреля в Храме Воскресения Христова сошел Благодатный огонь.
В Иерусалиме сегодня, 19 апреля, сошел Благодатный огонь в Храме Воскресения Христова Иерусалима, передает УНН.
Детали
Накануне Пасхи миллионы паломников во всем мире ежегодно следят за этим священнодействием.
Схождение огня произошло около 14:35-14:36 по киевскому времени.
Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения18.04.25, 11:05 • 165397 просмотров