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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
11:37 • 4062 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 61643 перегляди

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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Київ • УНН

 • 4036 перегляди

У Єрусалимі 19 квітня у Храмі Воскресіння Христового зійшов Благодатний вогонь.

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

У Єрусалимі сьогодні, 19 квітня, зійшов Благодатний вогонь у Храмі Воскресіння Христового Єрусалиму, передає УНН.

Деталі

Напередодні Великодня мільйони прочан у всьому світі щороку стежать за цим священнодійством.

Сходження вогню відбулося близько 14:35-14:36 за київським часом.

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження18.04.25, 11:05 • 165453 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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