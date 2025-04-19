У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Київ • УНН
У Єрусалимі 19 квітня у Храмі Воскресіння Христового зійшов Благодатний вогонь.
У Єрусалимі сьогодні, 19 квітня, зійшов Благодатний вогонь у Храмі Воскресіння Христового Єрусалиму, передає УНН.
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Напередодні Великодня мільйони прочан у всьому світі щороку стежать за цим священнодійством.
Сходження вогню відбулося близько 14:35-14:36 за київським часом.
Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження18.04.25, 11:05 • 165453 перегляди