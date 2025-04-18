Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

У Велику суботу перед Великоднем, 19 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбудеться щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Чи є це дивом Господнім чи все ж діянням рук людських кореспонденту УНН розповів бакалавр теології Денис Таргонський.

Звідки взявся Благодатний вогонь

Перші згадки про вогні у храмі Гробу Господнього були записані відомою паломницею IV століття Сильвією Аквітанською. Проте тоді йшлося про цілком раціональне пояснення – у темному приміщенні було дуже багато свічок, щоб освітити його. Перше свідчення про Благодатний вогонь, як щось містичне і незбагненне для людей дав латинський паломник Бернар - пояснив Таргонський.

Теолог зазначив, що у 867 році Бернар залишив чітке свідчення, що вогонь був посланий з небес янголами після того, як народ в храмі почав співати "Господи, помилуй!"

"У святу суботу напередодні Великодня ранком починається служіння в цій церкві й по здійсненні служіння співається „Господи помилуй!" доти, поки по явленню ангела не запалиться світло в лампадах, які висять над згаданою труною", - записав Бернард.

За свідченням Бернара, патріарх взяв лампадку з вогнем і з неї запалив лампадку єпископа, після чого вогонь почав передаватися усім присутнім з рук у руки.

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Сходження Благодатного вогню у цей період мало велике значення для християн. Священне місто Єрусалим було захоплене мусульманами. Віра у сходження Благодатного вогню стала для багатьох християн символом надії, що Бог не залишив їх у цей складний час.

Проте у 1099 році хрестоносці звільнили Єрусалим від ісламської влади і утримували близько століття. І хоча лишилися свідчення, в яких учасники Хрестового походу згадують Благодатний вогонь, після їх приходу до Єрусалиму віра в це дивовижне дійство почала занепадати.

"Після приходу хрестоносців віра в чудодійний Благодатний вогонь почала занепадати, адже місто було звільнене від невірних. Очільники хрестоносців та їх духовні лідери проголосили, що певно дивовижний вогонь від Бога був, але тепер він зник, бо місто звільнене від "невірних", - розповів Таргонський.

Вірменська та грецька версії

Легенда про Благодатний вогонь отримала нове життя вже у 17-18 століттях, коли Єрусалим був в руках турків-османів. Історики виділяють вірменську та грецьку версії.

"У 1635 році вірменський паломник зі Львова Сімеон Лехаца розповів свою версію. За його свідченням колись до храму не впустили вбогих прочан, через те, що вони не могли сплатити вхідну плату. Проте Вогонь зійшов спершу саме до жебраків, що стояли назовні, після чого видали указ і грамоту, що дозволяли безкоштовно входити до Храму жебракам. Але вони мали заприсягтися, що не мають грошей", - розповів Таргонський.

Таргонський додав, що грецька версія, письмово зафіксована не раніше 1710 року російським паломником Іваном Лук'яновим. Згідно з нею, вірмени одного разу вирішили привласнити собі право одержувати Благодатний вогонь і підкупили турецьку владу, щоб та не впустила греків у храм і щоб вірмени самі увійшли до Гробу Господнього за вогнем.

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Поки вірмени намагалися випросити в Бога вогонь, греки зі своїм патріархом молилися біля входу в храм. І Бог не дав вірменам вогню, але звів його з колони біля входу, де стояли греки зі своїм патріархом.

"Мусульманський вартовий на ім'я Анвар, який якраз у момент сходження Вогню на колону стояв на тому місці, побачивши, що коїться, увірував у християнського Бога, за що був убитий одноплемінниками. Туристам і паломникам досі показують вм'ятину на підлозі біля колони. Вважається, що її лишив Анвар, коли зістрибнув з колони", - розповів теолог.

Благодатний вогонь у російській пропаганді

В 19 столітті російська імперія спробувала представити себе цивілізованому світу, як захисниця інтересів підкорених турками-османами християнських народів. При цьому посланці імператора Миколи І погрожували Туреччині війною, якщо вона спробує заборонити церемонію сходження Вогню.

"У цій ідеологічній системі росіян сходження Благодатного вогню підносилося, як визнання Богом верховенства російської імперії та її церкви. Заявлялося, що істино православною є лише російська церква і навіть інші православні церкви не претендують на те, щоб відображати реальну сутність Бога та Його відносин з людьми", - пояснив Таргонський.

Ця ситуація повторилася після розпаду СРСР у 1991 році. На зміну комунізму, росія взяла собі за світоглядну основу російське православ’я, в якому також відводилася окрема роль для Благодатного вогню.

"У 90-их роках телеканал НТВ навіть викупив право на трансляцію церемонії сходження Благодатного вогню. На цю подію для російських та українських проросійських олігархів бронювалися VIP-місця. Вони брали лампадки з вогнем і позували з ними на камеру, демонструючи, що нібито лише для росіян Бог посилає Благодатний вогонь", - пояснив теолог.

Таргонський додав, що саме з російськими наративами пов’язані чутки, що Благодатний вогонь не зійде, коли настане кінець світу. Таким чином росіяни хотіли показати, що якщо зникне росія – то і решти світу існувати не буде.

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Що кажуть католики

На відміну від православних, у Католицькій Церкві немає традиції "сходження Благодатного вогню". Католики не відзначають спеціальної церемонії в Храмі Гробу Господнього і не пов’язують Великдень із цим конкретним явищем. Тож відповідь проста: благодатний вогонь у католиків не "сходить" у тому сенсі, як у православних.

Це не означає, що католики ігнорують символіку вогню. У їхній традиції вогонь відіграє важливу роль під час Великодньої літургії: в призначений момент віряни запалюють свічки, символізуючи Воскресіння Господа та перемогу Світла над Темрявою.

Правда чи вигадка

Сьогодні більшість церков відкидають версію про те, що сходження Благодатного вогню є дивом. На це є дві причини:

• сходження Благодатного вогню не записано в жодній християнській літургійній книзі, а отже не належить до дійств та обрядів, які офіційно ухвалені Церквою;

• в Єрусалимській Церкві ще минулого року підтвердили, що у Храмі Гробу Господнього є постійно палаюча лампадка. Саме з неї і запалюється Благодатний Вогонь.

Зважаючи на це, українським вірянам у цьому питанні варто орієнтуватися на слова глава Православної Церкви України Епіфанія.

Він просто виноситься із Гробу Господнього на знак того світла, яке засяяло в час Воскресіння Господнього. Його виносить патріарх, який творить молитву, але, це більшою мірою є спомин того першого чуда, яке було звершено в певний момент - пояснив Епіфаній.

Де і коли відбувається церемонія сходження Благодатного вогню

Традиційно церемонія починається о 10:15 ранку і триває кілька годин. Основна частина розпочинається о 12:30.

Приблизний розклад церемонії:

10:15 — процесія чолі з вірменським православним патріархом Єрусалима, пройшовши один раз навколо Кувуклії (головний вівтар Храму Гробу Господнього), переходить до Вірменського Бокового вівтаря храму Воскресіння.

11:00 — спільна церемонія запечатування Гробу.

11:30 — до храму входить молодь грецького патріархату, що скандує.

12:00 — у храм прибуває грецький православний патріарх Єрусалима.

12:10 — вірменське православне духівництво разом із представниками Коптської і Сирійської православних церков переходить із Вірменської Ризниці до Вівтаря Кафолікону, де робить своє традиційне звертання до грецького православного патріарха.

12:20 — служитель грецького патріархату вносить до Гробу Господнього закриту лампаду.

12:30 — починається хресний хід грецького православного духівництва. Процесія три рази проходить навколо Кувуклії. Грецький патріарх роздягається, стоячи перед Кувуклією, де йому допомагають його співслужителі.

12:55 — грецький патріарх молиться у Кувуклії. Перед церемонією його обов’язково обшукують, щоб він не мав сірників чи запальнички. У самому ж храмі усі свічки і лампадки повинні бути погашені. Вхід у Кувуклію зачиняється зсередини храму і на двері накладається воскова печатка. Після того, як вогонь зійшов, Патріарх запалює і виносить 33 свічки, що символізують кількість років життя Ісуса Христа..

13:10 — грецький православний патріарх зі своїми співслужителями залишає храм. Починається хресна хода вірменського православного духівництва й вірян, супроводжувана коптськими й сирійськими православними громадами. Молодь грецького патріархату залишає храм.

14:30 — завершується й вірменська церемонія, і вірменський патріарх полишає храм.

Як відбувається церемонія

Зазвичай, на сходження благодатного вогню з’їжджаються багато людей зі всіх куточків світу, адже вони хочуть побачити сходження дива на власні очі.

Патріарх зачинить храм ізсередини, а на двері накладуть воскову печатку. Перед цим патріарха обшукають, щоб він не мав із собою сірників чи запальнички.

Після сходження Благодатного вогню патріарх запалить і винесе з храму 33 свічки, що символізують кількість років наземного життя Ісуса Христа. Потім Благодатний вогонь розвезуть по всьому світу. У церкви України Благодатний Вогонь, як і завжди, доставлять члени організації "Пласт".

Де подивитися трансляцію сходження Благодатного вогню

віряни зможуть побачити це диво наживо або ж в прямій трансляції Православної церкви України. Подивитися церемонію онлайн можна буде на різноманітних інформаційних YouTube-каналах та в соцмережах.

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