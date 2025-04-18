Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

В Великую субботу перед Пасхой, 19 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. Является ли это чудом Господним или все же деянием рук человеческих корреспонденту УНН рассказал бакалавр теологии Денис Таргонский.

Откуда взялся Благодатный огонь

Первые упоминания об огнях в храме Гроба Господня были записаны известной паломницей IV века Сильвией Аквитанской. Однако тогда речь шла о вполне рациональном объяснении – в темном помещении было очень много свечей, чтобы осветить его. Первое свидетельство о Благодатном огне, как о чем-то мистическом и непостижимом для людей дал латинский паломник Бернар - объяснил Таргонский.

Теолог отметил, что в 867 году Бернар оставил четкое свидетельство, что огонь был послан с небес ангелами после того, как народ в храме начал петь "Господи, помилуй!"

"В святую субботу накануне Пасхи утром начинается служение в этой церкви и по совершении служения поется „Господи помилуй!" до тех пор, пока по явлению ангела не загорится свет в лампадах, которые висят над упомянутым гробом", - записал Бернард.

По свидетельству Бернара, патриарх взял лампадку с огнем и из нее зажег лампадку епископа, после чего огонь начал передаваться всем присутствующим из рук в руки.

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Схождение Благодатного огня в этот период имело большое значение для христиан. Священный город Иерусалим был захвачен мусульманами. Вера в схождение Благодатного огня стала для многих христиан символом надежды, что Бог не оставил их в это сложное время.

Однако в 1099 году крестоносцы освободили Иерусалим от исламской власти и удерживали около столетия. И хотя остались свидетельства, в которых участники Крестового похода упоминают Благодатный огонь, после их прихода в Иерусалим вера в это удивительное действо начала приходить в упадок.

"После прихода крестоносцев вера в чудодейственный Благодатный огонь начала приходить в упадок, ведь город был освобожден от неверных. Главари крестоносцев и их духовные лидеры провозгласили, что наверное удивительный огонь от Бога был, но теперь он исчез, потому что город освобожден от "неверных", - рассказал Таргонский.

Армянская и греческая версии

Легенда о Благодатном огне получила новую жизнь уже в 17-18 веках, когда Иерусалим был в руках турок-османов. Историки выделяют армянскую и греческую версии.

"В 1635 году армянский паломник из Львова Симеон Лехаца рассказал свою версию. По его свидетельству, когда-то в храм не впустили нищих паломников, из-за того, что они не могли оплатить входную плату. Однако Огонь сошел сначала именно к нищим, стоявшим снаружи, после чего издали указ и грамоту, позволявшие бесплатно входить в Храм нищим. Но они должны были поклясться, что у них нет денег", - рассказал Таргонский.

Таргонский добавил, что греческая версия, письменно зафиксирована не ранее 1710 года российским паломником Иваном Лукьяновым. Согласно ей, армяне однажды решили присвоить себе право получать Благодатный огонь и подкупили турецкую власть, чтобы та не впустила греков в храм и чтобы армяне сами вошли в Гроб Господень за огнем.

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Пока армяне пытались выпросить у Бога огонь, греки со своим патриархом молились у входа в храм. И Бог не дал армянам огня, но свел его с колонны у входа, где стояли греки со своим патриархом.

"Мусульманский стражник по имени Анвар, который как раз в момент схождения Огня на колонну стоял на том месте, увидев, что творится, уверовал в христианского Бога, за что был убит одноплеменниками. Туристам и паломникам до сих пор показывают вмятину на полу возле колонны. Считается, что ее оставил Анвар, когда спрыгнул с колонны", - рассказал теолог.

Благодатный огонь в российской пропаганде

В 19 веке российская империя попыталась представить себя цивилизованному миру, как защитница интересов покоренных турками-османами христианских народов. При этом посланники императора Николая I угрожали Турции войной, если она попытается запретить церемонию схождения Огня.

"В этой идеологической системе россиян схождение Благодатного огня преподносилось, как признание Богом верховенства российской империи и ее церкви. Заявлялось, что истинно православной является только российская церковь и даже другие православные церкви не претендуют на то, чтобы отражать реальную сущность Бога и Его отношений с людьми", - объяснил Таргонский.

Эта ситуация повторилась после распада СССР в 1991 году. На смену коммунизму, россия взяла себе за мировоззренческую основу российское православие, в котором также отводилась отдельная роль для Благодатного огня.

"В 90-х годах телеканал НТВ даже выкупил право на трансляцию церемонии схождения Благодатного огня. На это событие для российских и украинских пророссийских олигархов бронировались VIP-места. Они брали лампадки с огнем и позировали с ними на камеру, демонстрируя, что якобы только для россиян Бог посылает Благодатный огонь", - объяснил теолог.

Таргонский добавил, что именно с российскими нарративами связаны слухи, что Благодатный огонь не сойдет, когда наступит конец света. Таким образом россияне хотели показать, что если исчезнет россия – то и остального мира существовать не будет.

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Что говорят католики

В отличие от православных, в Католической Церкви нет традиции "схождения Благодатного огня". Католики не отмечают специальной церемонии в Храме Гроба Господня и не связывают Пасху с этим конкретным явлением. Поэтому ответ прост: благодатный огонь у католиков не "сходит" в том смысле, как у православных.

Это не означает, что католики игнорируют символику огня. В их традиции огонь играет важную роль во время Пасхальной литургии: в назначенный момент верующие зажигают свечи, символизируя Воскресение Господа и победу Света над Тьмой.

Правда или вымысел

Сегодня большинство церквей отвергают версию о том, что схождение Благодатного огня является чудом. На это есть две причины:

• схождение Благодатного огня не записано ни в одной христианской литургической книге, а следовательно не относится к действиям и обрядам, которые официально приняты Церковью;

• в Иерусалимской Церкви еще в прошлом году подтвердили, что в Храме Гроба Господня есть постоянно горящая лампадка. Именно из нее и зажигается Благодатный Огонь.

Учитывая это, украинским верующим в этом вопросе стоит ориентироваться на слова главы Православной Церкви Украины Епифания.

Он просто выносится из Гроба Господня в знак того света, который засиял во время Воскресения Господня. Его выносит патриарх, который творит молитву, но, это в большей степени является воспоминанием того первого чуда, которое было совершено в определенный момент - объяснил Епифаний.

Где и когда происходит церемония схождения Благодатного огня

Традиционно церемония начинается в 10:15 утра и длится несколько часов. Основная часть начинается в 12:30.

Приблизительное расписание церемонии:

10:15 — процессия во главе с армянским православным патриархом Иерусалима, пройдя один раз вокруг Кувуклии (главный алтарь Храма Гроба Господня), переходит к Армянскому Боковому алтарю храма Воскресения.

11:00 — совместная церемония запечатывания Гроба.

11:30 — в храм входит молодежь греческого патриархата, скандирующая.

12:00 — в храм прибывает греческий православный патриарх Иерусалима.

12:10 — армянское православное духовенство вместе с представителями Коптской и Сирийской православных церквей переходит из Армянской Ризницы к Алтарю Кафоликону, где делает свое традиционное обращение к греческому православному патриарху.

12:20 — служитель греческого патриархата вносит в Гроб Господень закрытую лампаду.

12:30 — начинается крестный ход греческого православного духовенства. Процессия три раза проходит вокруг Кувуклии. Греческий патриарх раздевается, стоя перед Кувуклией, где ему помогают его сослужители.

12:55 — греческий патриарх молится в Кувуклии. Перед церемонией его обязательно обыскивают, чтобы у него не было спичек или зажигалки. В самом же храме все свечи и лампадки должны быть погашены. Вход в Кувуклию закрывается изнутри храма и на двери накладывается восковая печать. После того, как огонь сошел, Патриарх зажигает и выносит 33 свечи, символизирующие количество лет жизни Иисуса Христа..

13:10 — греческий православный патриарх со своими сослужителями покидает храм. Начинается крестный ход армянского православного духовенства и верующих, сопровождаемый коптскими и сирийскими православными общинами. Молодежь греческого патриархата покидает храм.

14:30 — завершается и армянская церемония, и армянский патриарх покидает храм.

Как происходит церемония

Обычно, на схождение благодатного огня съезжаются много людей со всех уголков мира, ведь они хотят увидеть схождение чуда своими глазами.

Патриарх закроет храм изнутри, а на двери наложат восковую печать. Перед этим патриарха обыщут, чтобы у него не было с собой спичек или зажигалки.

После схождения Благодатного огня патриарх зажжет и вынесет из храма 33 свечи, символизирующие количество лет наземной жизни Иисуса Христа. Затем Благодатный огонь развезут по всему миру. В церкви Украины Благодатный Огонь, как и всегда, доставят члены организации "Пласт".

Где посмотреть трансляцию схождения Благодатного огня

верующие смогут увидеть это чудо вживую или же в прямой трансляции Православной церкви Украины. Посмотреть церемонию онлайн можно будет на различных информационных YouTube-каналах и в соцсетях.

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