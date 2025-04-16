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Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

Киев • УНН

 • 85279 просмотра

В 2025 году Пасху празднуют 20 апреля. Этот праздник символизирует победу света над тьмой, а готовиться к нему начинают в Страстную неделю, раскрашивая писанки.

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

В этом году Пасха приходится на 20 апреля. Этот большой праздник, связанный с Воскресением Иисуса Христа, имеет глубокие корни, уходящие в дохристианские времена. Как стоит встречать и проводить Пасху и какие известные, и не очень, традиции с ней связаны, журналисту УНН рассказала фольклористка, доктор филологических наук, профессор Елена Ивановская.

Что символизирует Пасха

Пасха имеет глубокие корни еще до христианских времен. Празднование этого дня раньше основывалось на весеннем равноденствии. Позже, с приходом христианства, Пасха стала отождествляться с праздником Воскресения Господня. В любом случае, Пасха символизировала победу Света над Тьмой, Жизни над Смертью

- пояснила Ивановская.

Профессор отметила, что в этом смысле Пасха была даже важнее Рождества, потому что Рождество символизирует Рождение Жизни. Зато Пасха является праздником его Победы.

Подготовка к празднику

"Подготовительным периодом к Пасхе является Страстная неделя. Время самого строгого поста. В это время принято приводить в порядок жилище. Наши предки убирали в доме, белили стены. Выражаясь более современно – обустраивался придомовой участок", - пояснила Ивановская.

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Со Страстного четверга стоит начинать разрисовывать писанки. Орнамент и узор может быть самым разнообразным, а сам процесс рисования представляет собой своеобразную медитацию, когда человек размышляет над своей жизнью, думает о Боге, о своих добрых и плохих поступках. Кроме того, дарение писанок является своеобразным вручением поздравительной открытки.

"Очень важно понимать разницу между крашенками и писанками. Крашенку разрисовывали в один цвет и это всегда было первое блюдо, которое съедали на праздничном столе, знаменуя конец Великого Поста. Зато писанка выставлялась на предназначенном месте и хранилась до следующей Пасхи", - пояснила научный сотрудник.

Что стоит знать о куличе

"Первые хлеба выпекались на Пасху еще в дохристианские времена. Они были круглые, несладкие, а соленые. Их называли бабками и они предназначались для деления с ближним. Именно для того, чтобы всегда было чем делиться, бабок выпекали очень много. Первые куличи также не были сладкими. Сладкие начали появляться только в ХХ веке", - рассказала Ивановская.

В канун Пасхи люди шли в церковь на всю ночь всей семьей, включая маленьких детей.

Что касается освящения блюд – то сейчас больше освящают только кулич и яйца. Зато раньше освящали разнообразные блюда. Большое значение играл поросенок, из которого обычно делали холодец. Также непременно освящались хрен и соль. Это важно, потому что перед тем люди постились и хотели хорошо поесть освященными блюдами

- пояснила профессор.

Ивановская добавила, что освящать водку и другие алкогольные напитки категорически запрещалось. Зато существовала традиция освящать ножи.

"Считалось, что если в течение ночи перед Пасхой семь раз освятить нож – он получит магические способности и верно будет служить своему хозяину", - рассказала научный сотрудник. 

После освящения начиналось потребление блюд, причем делалось это обычно всей общиной. В некоторых регионах Украины сохранилась традиция потреблять Пасхальные блюда на кладбище.

"Таким образом люди как бы пытались стереть грань между миром реальным и потусторонним. Происходила своеобразная мистерия", - пояснила Ивановская.

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Гаивки и радоница

"Гаивки в течение Пасхальной недели были временем радости из-за победы весны над зимой. Молодые люди находились в танце, который также имел мистическое значение и стирал границы между духовным и реальностью", - рассказала фольклористка.

Гаивки были забавой для молодежи. Зато радоница (от слов "род", "радость") была действом для старшего поколения, целью которого было сохранить позитивное, праздничное настроение на склоне лет, когда завершение земной жизни неумолимо приближается.

"Именно с радоницами связана традиция, когда во дворах церквей ставили самые обычные качели, на которых раскачивались старые бабушки, словно демонстрируя свою радость от жизни несмотря на почтенный возраст", - рассказала Ивановская.

Она добавила, что именно в течение Пасхальной недели принято здороваться словами "Христос Воскрес!". Важным также в это время является пение древнего гимна "Смертью смерть поправ!", который также добавляет этому периоду больше загадочности и побуждает к размышлениям о смысле жизни и смерти.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя работать. Конечно, никто не запрещает делать базовые вещи: покормить скот, или просто домашних любимцев. Но не могу делать долговременной ручной работы: вязать, мастерить, рубить. Это категорически запрещено

- отметила фольклористка.

Напоследок Ивановская пояснила, что если таки надо что-то сделать, то действовать стоит без лишнего шума и не отвлекать близких и соседей от праздничного настроения своими действиями. Кроме того, недопустимо в день Пасхи выполнять какую-то работу за деньги.

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