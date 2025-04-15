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Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус

Киев • УНН

 • 96022 просмотра

В статье представлено три рецепта паски: пышная классическая, старинная александрийская и приготовленная в мультиварке. Подробные инструкции и ингредиенты для каждой.

Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус

Пасху в Украине трудно представить без ароматной домашней паски - главного атрибута праздничного стола. Сегодня рецепты этой традиционной выпечки сочетают древние обычаи с новыми кулинарными подходами, позволяя каждому выбрать лучший вариант для себя. УНН собрал для вас три варианта приготовления паски - классическую пышную, старинную Александрийскую и паску в мультиварке - по рецептам, которые предлагает шеф-повар Евгений Клопотенко.

Пышная и влажная паска на Пасху 

Ингредиенты (на 2 паски)

Чтобы приготовить такую паску вам понадобится:

  • 500 г пшеничной муки;
    • 12 г сухих дрожжей;
      • 50 г сахара (для теста);
        • 80 г сахара (для изюма);
          • 50 г мягкого масла (для теста);
            • 80 г растопленного масла (для изюма);
              • 230 мл пахты или смеси айрана и молока 1:1;
                • 7 желтков;
                  • 180 г изюма;
                    • щепотка соли;
                      • 50 г муки для вымешивания теста.

                        Способ приготовления

                        Шаг 1

                        В большой сухой миске смешайте 500 г муки и 12 г сухих дрожжей.

                        Шаг 2

                        Добавьте в миску также 50 г сахара, 50 г мягкого масла, 230 мл теплой пахты (или смеси молока и айрана в пропорции 1:1), 7 желтков.

                        Шаг 3

                        Начните вымешивать тесто сначала в миске, а затем переложите массу на рабочую поверхность и тщательно вымешайте его руками 15 мин, при необходимости подсыпая немного муки (но не более 50 г). В результате у вас должно получиться однородное, пластичное тесто, не липнущее к рукам.

                        Шаг 4

                        В отдельной миске смешайте 180 г изюма (его можно не запаривать, а просто промыть и просушить полотенцем), 80 г сахара и 80 г растопленного масла.

                        Шаг 5

                        Смесь изюма с маслом и сахаром руками вмесите в тесто (если у вас есть планетарный миксер, лучше использовать его). Верните тесто в миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и поставьте подходить в теплое место на 40-50 мин.

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                        Шаг 6

                        Через 40-50 мин тесто должно подрасти вдвое. Слегка обомните его руками и отделите от всей массы примерно 300 г, они понадобятся для создания декора. Остальное же тесто выложите в формы, заполняя их не более чем на 1\3 объема и оставьте подходить в тепле еще на 40 мин. Тем временем разогрейте духовку до 165-170 градусов (режим нагрева "верх-низ"), а на дно духовой печи поставьте металлическую емкость с водой.

                        Шаг 7

                        Когда тесто подрастет в форме, украсьте его косами, шариками, цветами или крестами. По желанию на этом этапе можно смазать паски яичным желтком, но это необязательно.

                        Шаг 8

                        Выпекайте паски в разогретой до 165-170 градусов духовке 30-35 мин на нижнем уровне. Дайте готовым паскам полностью остыть до комнатной температуры, а уже потом, по желанию, вынимайте их из формы.

                        Александрийская паска

                        Ингредиенты 

                        Для опары;

                        • 300 мл топленого молока;
                          • 300 г сахара;
                            • 3 яйца;
                              • 1 желток;
                                • 150 г масла;
                                  • 1 упаковка прессованных дрожжей.

                                    Для теста:

                                    • ½ ч. л. куркумы;
                                      • 10 г ванильного сахара;
                                        • цедра 1 апельсина;
                                          • 3-5 шт. семян кардамона;
                                            • щепотка соли;
                                              • 860-900 г муки;
                                                • 200 г изюма.

                                                  Для декора:

                                                  • мед;
                                                    • тыквенные семечки;
                                                      • семена подсолнечника.

                                                        Способ приготовления 

                                                        Шаг 1

                                                        В глубокой миске смешайте 300 мл горячего (45-50 градусов) топленого молока и 300 г сахара до растворения. За это время молоко немного остынет.

                                                        Шаг 2

                                                        Отдельно смешайте до однородности 3 яйца и 1 желток. Добавьте к молоку вместе со 150 г растопленного масла и 1 упаковкой прессованных дрожжей "Львовские дрожжи" (42 г). Предварительно убедитесь, что температура смешанных жидких ингредиентов не превышает 36-38 градусов. Оставьте опару подходить в теплом месте на 3 часа.

                                                        Шаг 3

                                                        В готовую опару добавьте ½ ч. л. куркумы, 10 г ванильного сахара, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. молотых семян кардамона, щепотку соли. Перемешайте.

                                                        Шаг 4

                                                        Добавьте 860-900 г муки и замесите тесто.

                                                        Шаг 5

                                                        Выложите его на стол и добавьте 200 г изюма. На этом этапе важно хорошо вымешать тесто в течение 10-15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Можно добавить немного больше муки.

                                                        Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году03.04.25, 11:00 • 195351 просмотр

                                                        Шаг 6

                                                        Готовое тесто переложите в миску, накрытую полотенцем и дайте еще 30 минут отдохнуть. Далее разделите тесто на большую и меньшую часть (у нас получилось две паски по 450 и 740 г). Выложите их в бумажные формы соответствующего размера - паски должны занимать примерно ⅓ от размера формы. Дайте паскам отдохнуть в формах еще 40-50 минут.

                                                        Шаг 7

                                                        Выпекайте паски в течение 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке на режиме верх-низ без обдува. Готовые паски смажьте медом и присыпьте тыквенными и подсолнечными семечками.

                                                        Паска в мультиварке

                                                        Ингредиенты 

                                                        Для паски:

                                                        • 20 г прессованных дрожжей;
                                                          • 200 мл молока;
                                                            • 2 яйца;
                                                              • 50 мл растительного масла;
                                                                • ½ ч. л. соли;
                                                                  • 10 г ванильного сахара;
                                                                    • 100 г сахара;
                                                                      • 500 г муки + 20 г для подсыпания;
                                                                        • 100 г изюма.

                                                                          Для глазури:

                                                                          • 1 белок;
                                                                            • 1 ч. л. лимонного сока;
                                                                              • 250 г сахарной пудры.

                                                                                Шаг 1

                                                                                В большую сухую миску покрошите 20 г дрожжей, добавьте 200 мл теплого молока и размешайте венчиком до однородности.

                                                                                Шаг 2

                                                                                Добавьте к опаре 2 яйца, 50 мл растительного масла, 100 г сахара, ½ ч. л. соли, 10 г ванильного сахара и еще раз перемешайте смесь венчиком.

                                                                                Шаг 3

                                                                                Добавьте в миску к жидким ингредиентам 500 г просеянной муки и начните просто в миске замешивать тесто руками. Замешивая тесто, постепенно подсыпайте себе еще примерно 20 г муки, так чтобы оно перестало липнуть к рукам, а вместо этого объединилось в однородную пластичную массу. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте.

                                                                                Шаг 4

                                                                                Тем временем залейте 100 г изюма кипятком и оставьте размягчаться на 20 мин.

                                                                                Шаг 5

                                                                                Когда через час тесто поднимется, слейте с изюма воду, добавьте их к тесту и перемешайте массу руками.

                                                                                Шаг 6 

                                                                                Чашу мультиварки при необходимости смажьте 1 ст. л. растительного масла. Впрочем, если чаша имеет неповрежденное антипригарное покрытие, этот шаг можно пропустить. Шар теста выложите на дно чаши и оставьте подходить еще на 30 мин в теплом месте.

                                                                                Шаг 7

                                                                                Когда тесто поднимется во второй раз, поставьте чашу в мультиварку, закройте крышку и включите режим "выпечка" на 1 час. Все мультиварки разные, поэтому через час, осторожно проверьте состояние паски. Если вы видите, что сверху она все еще бледная и не допечена, оставьте изделие выпекаться еще на 20 мин.

                                                                                Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе08.04.25, 11:49 • 474002 просмотра

                                                                                Шаг 8

                                                                                Готовую паску оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Когда она остынет, займитесь глазурью. Для этого в отдельной сухой миске смешайте белок 1 яйца и 1 ч. л. лимонного сока. Начните взбивать миксером на высокой скорости, масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Тогда добавьте к белку 250 г просеянной сахарной пудры и продолжите взбивать до полного объединения ингредиентов.

                                                                                Шаг 9

                                                                                Теперь с помощью силиконовой лопатки, или просто ложки покройте верхушку пасочки глазурью и украсьте изделие на свой вкус.

                                                                                Алина Волянская

                                                                                Алина Волянская

                                                                                ЛайфхакпубликацииКулинар
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