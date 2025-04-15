Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус

Пасху в Украине трудно представить без ароматной домашней паски - главного атрибута праздничного стола. Сегодня рецепты этой традиционной выпечки сочетают древние обычаи с новыми кулинарными подходами, позволяя каждому выбрать лучший вариант для себя. УНН собрал для вас три варианта приготовления паски - классическую пышную, старинную Александрийскую и паску в мультиварке - по рецептам, которые предлагает шеф-повар Евгений Клопотенко.

Пышная и влажная паска на Пасху

Ингредиенты (на 2 паски)

Чтобы приготовить такую паску вам понадобится:

500 г пшеничной муки;

12 г сухих дрожжей;

50 г сахара (для теста);

80 г сахара (для изюма);

50 г мягкого масла (для теста);

80 г растопленного масла (для изюма);

230 мл пахты или смеси айрана и молока 1:1;

7 желтков;

180 г изюма;

щепотка соли;

50 г муки для вымешивания теста.

Способ приготовления

Шаг 1

В большой сухой миске смешайте 500 г муки и 12 г сухих дрожжей.

Шаг 2

Добавьте в миску также 50 г сахара, 50 г мягкого масла, 230 мл теплой пахты (или смеси молока и айрана в пропорции 1:1), 7 желтков.

Шаг 3

Начните вымешивать тесто сначала в миске, а затем переложите массу на рабочую поверхность и тщательно вымешайте его руками 15 мин, при необходимости подсыпая немного муки (но не более 50 г). В результате у вас должно получиться однородное, пластичное тесто, не липнущее к рукам.

Шаг 4

В отдельной миске смешайте 180 г изюма (его можно не запаривать, а просто промыть и просушить полотенцем), 80 г сахара и 80 г растопленного масла.

Шаг 5

Смесь изюма с маслом и сахаром руками вмесите в тесто (если у вас есть планетарный миксер, лучше использовать его). Верните тесто в миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и поставьте подходить в теплое место на 40-50 мин.

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Шаг 6

Через 40-50 мин тесто должно подрасти вдвое. Слегка обомните его руками и отделите от всей массы примерно 300 г, они понадобятся для создания декора. Остальное же тесто выложите в формы, заполняя их не более чем на 1\3 объема и оставьте подходить в тепле еще на 40 мин. Тем временем разогрейте духовку до 165-170 градусов (режим нагрева "верх-низ"), а на дно духовой печи поставьте металлическую емкость с водой.

Шаг 7

Когда тесто подрастет в форме, украсьте его косами, шариками, цветами или крестами. По желанию на этом этапе можно смазать паски яичным желтком, но это необязательно.

Шаг 8

Выпекайте паски в разогретой до 165-170 градусов духовке 30-35 мин на нижнем уровне. Дайте готовым паскам полностью остыть до комнатной температуры, а уже потом, по желанию, вынимайте их из формы.

Александрийская паска

Ингредиенты

Для опары;

300 мл топленого молока;

300 г сахара;

3 яйца;

1 желток;

150 г масла;

1 упаковка прессованных дрожжей.

Для теста:

½ ч. л. куркумы;

10 г ванильного сахара;

цедра 1 апельсина;

3-5 шт. семян кардамона;

щепотка соли;

860-900 г муки;

200 г изюма.

Для декора:

мед;

тыквенные семечки;

семена подсолнечника.

Способ приготовления

Шаг 1

В глубокой миске смешайте 300 мл горячего (45-50 градусов) топленого молока и 300 г сахара до растворения. За это время молоко немного остынет.

Шаг 2

Отдельно смешайте до однородности 3 яйца и 1 желток. Добавьте к молоку вместе со 150 г растопленного масла и 1 упаковкой прессованных дрожжей "Львовские дрожжи" (42 г). Предварительно убедитесь, что температура смешанных жидких ингредиентов не превышает 36-38 градусов. Оставьте опару подходить в теплом месте на 3 часа.

Шаг 3

В готовую опару добавьте ½ ч. л. куркумы, 10 г ванильного сахара, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. молотых семян кардамона, щепотку соли. Перемешайте.

Шаг 4

Добавьте 860-900 г муки и замесите тесто.

Шаг 5

Выложите его на стол и добавьте 200 г изюма. На этом этапе важно хорошо вымешать тесто в течение 10-15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Можно добавить немного больше муки.

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Шаг 6

Готовое тесто переложите в миску, накрытую полотенцем и дайте еще 30 минут отдохнуть. Далее разделите тесто на большую и меньшую часть (у нас получилось две паски по 450 и 740 г). Выложите их в бумажные формы соответствующего размера - паски должны занимать примерно ⅓ от размера формы. Дайте паскам отдохнуть в формах еще 40-50 минут.

Шаг 7

Выпекайте паски в течение 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке на режиме верх-низ без обдува. Готовые паски смажьте медом и присыпьте тыквенными и подсолнечными семечками.

Паска в мультиварке

Ингредиенты

Для паски:

20 г прессованных дрожжей;

200 мл молока;

2 яйца;

50 мл растительного масла;

½ ч. л. соли;

10 г ванильного сахара;

100 г сахара;

500 г муки + 20 г для подсыпания;

100 г изюма.

Для глазури:

1 белок;

1 ч. л. лимонного сока;

250 г сахарной пудры.

Шаг 1

В большую сухую миску покрошите 20 г дрожжей, добавьте 200 мл теплого молока и размешайте венчиком до однородности.

Шаг 2

Добавьте к опаре 2 яйца, 50 мл растительного масла, 100 г сахара, ½ ч. л. соли, 10 г ванильного сахара и еще раз перемешайте смесь венчиком.

Шаг 3

Добавьте в миску к жидким ингредиентам 500 г просеянной муки и начните просто в миске замешивать тесто руками. Замешивая тесто, постепенно подсыпайте себе еще примерно 20 г муки, так чтобы оно перестало липнуть к рукам, а вместо этого объединилось в однородную пластичную массу. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте.

Шаг 4

Тем временем залейте 100 г изюма кипятком и оставьте размягчаться на 20 мин.

Шаг 5

Когда через час тесто поднимется, слейте с изюма воду, добавьте их к тесту и перемешайте массу руками.

Шаг 6

Чашу мультиварки при необходимости смажьте 1 ст. л. растительного масла. Впрочем, если чаша имеет неповрежденное антипригарное покрытие, этот шаг можно пропустить. Шар теста выложите на дно чаши и оставьте подходить еще на 30 мин в теплом месте.

Шаг 7

Когда тесто поднимется во второй раз, поставьте чашу в мультиварку, закройте крышку и включите режим "выпечка" на 1 час. Все мультиварки разные, поэтому через час, осторожно проверьте состояние паски. Если вы видите, что сверху она все еще бледная и не допечена, оставьте изделие выпекаться еще на 20 мин.

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Шаг 8

Готовую паску оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Когда она остынет, займитесь глазурью. Для этого в отдельной сухой миске смешайте белок 1 яйца и 1 ч. л. лимонного сока. Начните взбивать миксером на высокой скорости, масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Тогда добавьте к белку 250 г просеянной сахарной пудры и продолжите взбивать до полного объединения ингредиентов.

Шаг 9

Теперь с помощью силиконовой лопатки, или просто ложки покройте верхушку пасочки глазурью и украсьте изделие на свой вкус.