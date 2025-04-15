Как приготовить вкусную паску: три рецепта на любой вкус
Киев • УНН
В статье представлено три рецепта паски: пышная классическая, старинная александрийская и приготовленная в мультиварке. Подробные инструкции и ингредиенты для каждой.
Пасху в Украине трудно представить без ароматной домашней паски - главного атрибута праздничного стола. Сегодня рецепты этой традиционной выпечки сочетают древние обычаи с новыми кулинарными подходами, позволяя каждому выбрать лучший вариант для себя. УНН собрал для вас три варианта приготовления паски - классическую пышную, старинную Александрийскую и паску в мультиварке - по рецептам, которые предлагает шеф-повар Евгений Клопотенко.
Пышная и влажная паска на Пасху
Ингредиенты (на 2 паски)
Чтобы приготовить такую паску вам понадобится:
- 500 г пшеничной муки;
- 12 г сухих дрожжей;
- 50 г сахара (для теста);
- 80 г сахара (для изюма);
- 50 г мягкого масла (для теста);
- 80 г растопленного масла (для изюма);
- 230 мл пахты или смеси айрана и молока 1:1;
- 7 желтков;
- 180 г изюма;
- щепотка соли;
- 50 г муки для вымешивания теста.
Способ приготовления
Шаг 1
В большой сухой миске смешайте 500 г муки и 12 г сухих дрожжей.
Шаг 2
Добавьте в миску также 50 г сахара, 50 г мягкого масла, 230 мл теплой пахты (или смеси молока и айрана в пропорции 1:1), 7 желтков.
Шаг 3
Начните вымешивать тесто сначала в миске, а затем переложите массу на рабочую поверхность и тщательно вымешайте его руками 15 мин, при необходимости подсыпая немного муки (но не более 50 г). В результате у вас должно получиться однородное, пластичное тесто, не липнущее к рукам.
Шаг 4
В отдельной миске смешайте 180 г изюма (его можно не запаривать, а просто промыть и просушить полотенцем), 80 г сахара и 80 г растопленного масла.
Шаг 5
Смесь изюма с маслом и сахаром руками вмесите в тесто (если у вас есть планетарный миксер, лучше использовать его). Верните тесто в миску, накройте полотенцем или пищевой пленкой и поставьте подходить в теплое место на 40-50 мин.
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Шаг 6
Через 40-50 мин тесто должно подрасти вдвое. Слегка обомните его руками и отделите от всей массы примерно 300 г, они понадобятся для создания декора. Остальное же тесто выложите в формы, заполняя их не более чем на 1\3 объема и оставьте подходить в тепле еще на 40 мин. Тем временем разогрейте духовку до 165-170 градусов (режим нагрева "верх-низ"), а на дно духовой печи поставьте металлическую емкость с водой.
Шаг 7
Когда тесто подрастет в форме, украсьте его косами, шариками, цветами или крестами. По желанию на этом этапе можно смазать паски яичным желтком, но это необязательно.
Шаг 8
Выпекайте паски в разогретой до 165-170 градусов духовке 30-35 мин на нижнем уровне. Дайте готовым паскам полностью остыть до комнатной температуры, а уже потом, по желанию, вынимайте их из формы.
Александрийская паска
Ингредиенты
Для опары;
- 300 мл топленого молока;
- 300 г сахара;
- 3 яйца;
- 1 желток;
- 150 г масла;
- 1 упаковка прессованных дрожжей.
Для теста:
- ½ ч. л. куркумы;
- 10 г ванильного сахара;
- цедра 1 апельсина;
- 3-5 шт. семян кардамона;
- щепотка соли;
- 860-900 г муки;
- 200 г изюма.
Для декора:
- мед;
- тыквенные семечки;
- семена подсолнечника.
Способ приготовления
Шаг 1
В глубокой миске смешайте 300 мл горячего (45-50 градусов) топленого молока и 300 г сахара до растворения. За это время молоко немного остынет.
Шаг 2
Отдельно смешайте до однородности 3 яйца и 1 желток. Добавьте к молоку вместе со 150 г растопленного масла и 1 упаковкой прессованных дрожжей "Львовские дрожжи" (42 г). Предварительно убедитесь, что температура смешанных жидких ингредиентов не превышает 36-38 градусов. Оставьте опару подходить в теплом месте на 3 часа.
Шаг 3
В готовую опару добавьте ½ ч. л. куркумы, 10 г ванильного сахара, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. молотых семян кардамона, щепотку соли. Перемешайте.
Шаг 4
Добавьте 860-900 г муки и замесите тесто.
Шаг 5
Выложите его на стол и добавьте 200 г изюма. На этом этапе важно хорошо вымешать тесто в течение 10-15 минут, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Можно добавить немного больше муки.
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Шаг 6
Готовое тесто переложите в миску, накрытую полотенцем и дайте еще 30 минут отдохнуть. Далее разделите тесто на большую и меньшую часть (у нас получилось две паски по 450 и 740 г). Выложите их в бумажные формы соответствующего размера - паски должны занимать примерно ⅓ от размера формы. Дайте паскам отдохнуть в формах еще 40-50 минут.
Шаг 7
Выпекайте паски в течение 40 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке на режиме верх-низ без обдува. Готовые паски смажьте медом и присыпьте тыквенными и подсолнечными семечками.
Паска в мультиварке
Ингредиенты
Для паски:
- 20 г прессованных дрожжей;
- 200 мл молока;
- 2 яйца;
- 50 мл растительного масла;
- ½ ч. л. соли;
- 10 г ванильного сахара;
- 100 г сахара;
- 500 г муки + 20 г для подсыпания;
- 100 г изюма.
Для глазури:
- 1 белок;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 250 г сахарной пудры.
Шаг 1
В большую сухую миску покрошите 20 г дрожжей, добавьте 200 мл теплого молока и размешайте венчиком до однородности.
Шаг 2
Добавьте к опаре 2 яйца, 50 мл растительного масла, 100 г сахара, ½ ч. л. соли, 10 г ванильного сахара и еще раз перемешайте смесь венчиком.
Шаг 3
Добавьте в миску к жидким ингредиентам 500 г просеянной муки и начните просто в миске замешивать тесто руками. Замешивая тесто, постепенно подсыпайте себе еще примерно 20 г муки, так чтобы оно перестало липнуть к рукам, а вместо этого объединилось в однородную пластичную массу. Накройте миску с тестом пищевой пленкой и оставьте подходить на 1 час в теплом месте.
Шаг 4
Тем временем залейте 100 г изюма кипятком и оставьте размягчаться на 20 мин.
Шаг 5
Когда через час тесто поднимется, слейте с изюма воду, добавьте их к тесту и перемешайте массу руками.
Шаг 6
Чашу мультиварки при необходимости смажьте 1 ст. л. растительного масла. Впрочем, если чаша имеет неповрежденное антипригарное покрытие, этот шаг можно пропустить. Шар теста выложите на дно чаши и оставьте подходить еще на 30 мин в теплом месте.
Шаг 7
Когда тесто поднимется во второй раз, поставьте чашу в мультиварку, закройте крышку и включите режим "выпечка" на 1 час. Все мультиварки разные, поэтому через час, осторожно проверьте состояние паски. Если вы видите, что сверху она все еще бледная и не допечена, оставьте изделие выпекаться еще на 20 мин.
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Шаг 8
Готовую паску оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Когда она остынет, займитесь глазурью. Для этого в отдельной сухой миске смешайте белок 1 яйца и 1 ч. л. лимонного сока. Начните взбивать миксером на высокой скорости, масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Тогда добавьте к белку 250 г просеянной сахарной пудры и продолжите взбивать до полного объединения ингредиентов.
Шаг 9
Теперь с помощью силиконовой лопатки, или просто ложки покройте верхушку пасочки глазурью и украсьте изделие на свой вкус.