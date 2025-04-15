Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12700 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 48420 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 30108 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 35105 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 43325 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 81431 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 74875 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34948 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60214 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108569 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 59409 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 75454 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41102 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 21273 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 15425 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 48420 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 75585 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 81431 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 74875 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 177346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 41191 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25848 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 27122 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28713 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 31151 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

Київ • УНН

 • 96259 перегляди

У статті представлено три рецепти паски: пухка класична, старовинна олександрійська та приготована в мультиварці. Детальні інструкції та інгредієнти для кожної.

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

Великдень в Україні важко уявити без запашної домашньої паски — головного атрибуту святкового столу. Сьогодні рецепти цієї традиційної випічки поєднують давні звичаї з новими кулінарними підходами, дозволяючи кожному обрати найкращий варіант для себе. УНН зібрав для вас три варіанти приготування паски — класичну пухку, старовинну Олександрійську та паску в мультиварці — за рецептами, які пропонує шеф-кухар Євген Клопотенко.

Пухка та волога паска на Великдень 

Інгредієнти (на 2 паски)

Щоб проготувати таку паску вам знадобиться:

  • 500 г пшеничного борошна;
    • 12 г сухих дріжджів;
      • 50 г цукру (для тіста);
        • 80 г цукру (для родзинок);
          • 50 г м’якого масла (для тіста);
            • 80 г розтопленого масла (для родзинок);
              • 230 мл гуслянки або суміші айрану та молока 1:1;
                • 7 жовтків;
                  • 180 г родзинок;
                    • дрібка солі;
                      • 50 г борошна для вимішування тіста.

                        Спосіб приготування

                        Крок 1

                        У великій сухій мисці змішайте 500 г борошна та 12 г сухих дріжджів.

                        Крок 2

                        Додайте в миску також 50 г цукру, 50 г м'якого масла, 230 мл теплої гуслянки (або суміші молока та айрану у пропорції 1:1), 7 жовтків.

                        Крок 3

                        Почніть вимішувати тісто спершу в мисці, а потім перекладіть масу на робочу поверхню та ретельно вимішайте його руками 15 хв, за потреби підсипаючи трішки борошна (але не більше 50 г). У результаті у вас повинно вийти однорідне, пластичне тісто, що не липне до рук.

                        Крок 4

                        В окремій мисці змішайте 180 г родзинок (їх можна не запарювати, а просто промити та просушити рушником), 80 г цукру та 80 г розтопленого масла.

                        Крок 5

                        Суміш родзинок з маслом та цукром руками вмісіть в тісто (якщо у вас є планетарний міксер, краще використовувати його). Поверніть тісто в миску, накрийте рушником або харчовою плівкою та поставте підходити в тепле місце на 40-50 хв.

                        Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я14.04.25, 12:52 • 197782 перегляди

                        Крок 6

                        Через 40-50 хв тісто повинно підрости у двічі. Злегка обімніть його руками та відділіть від усієї маси приблизно 300 г, вони знадобляться для створення декору. Решту ж тіста викладіть у форми, заповнюючи їх не більш як на 1\3 об'єму та залиште підходити в теплі ще на 40 хв. Тим часом розігрійте духовку до 165-170 градусів (режим нагрівання "верх-низ"), а на дно духової печі поставте металеву ємність з водою.

                        Крок 7

                        Коли тісто підросте у формі, прикрасьте його косами, кульками, квітами чи хрестами. За бажанням на цьому етапі можна змастити паски яєчним жовтком, але це необов'язково.

                        Крок 8

                        Випікайте паски у розігрітій до 165-170 градусів духовці 30-35 хв на нижньому рівні. Дайте готовим паскам повністю охолонути до кімнатної температури, а вже потім, за бажанням, виймайте їх з форми.

                        Олександрійська паска

                        Інгредієнти 

                        Для опари;

                        • 300 мл пряженого молока;
                          • 300 г цукру;
                            • 3 яйця;
                              • 1 жовток;
                                • 150 г масла;
                                  • 1 паковання пресованих дріжджів.

                                    Для тіста:

                                    • ½ ч. л. куркуми;
                                      • 10 г ванільного цукру;
                                        • цедра 1 апельсина;
                                          • 3-5 шт. насіння кардамону;
                                            • дрібка солі;
                                              • 860-900 г борошна;
                                                • 200 г родзинок.

                                                  Для декору

                                                  • мед;
                                                    • гарбузове насіння;
                                                      • насіння соняшника.

                                                        Спосіб приготування 

                                                        Крок 1

                                                        У глибокій мисці змішайте 300 мл гарячого (45-50 градусів) пряженого молока та 300 г цукру до розчинення. За цей час молоко трохи охолоне.

                                                        Крок 2

                                                        Окремо змішайте до однорідності 3 яйця та 1 жовток. Додайте до молока разом зі 150 г розтопленого масла та 1 пакованням пресованих дріжджів "Львівські дріжджі" (42 г). Попередньо переконайтесь, що температура змішаних рідких інгредієнтів не перевищує 36-38 градусів. Залиште опару підходити у теплому місці на 3 години.

                                                        Крок 3

                                                        У готову опару додайте ½ ч. л. куркуми, 10 г ванільного цукру, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. меленого насіння кардамону, дрібку солі. Перемішайте.

                                                        Крок 4

                                                        Додайте 860-900 г борошна та замісіть тісто.

                                                        Крок 5

                                                        Викладіть його на стіл та додайте 200 г родзинок. На цьому етапі важливо добре вимішати тісто протягом 10-15 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Можна додати трохи більше борошна.

                                                        Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року03.04.25, 11:00 • 195399 переглядiв

                                                        Крок 6

                                                        Готове тісто перекладіть у миску, накрите рушником і дайте ще 30 хвилин відпочити. Далі розділіть тісто на більшу та меншу частину (у нас вийшло дві паски по 450 та 740 г). Викладіть їх у паперові форми відповідного розміру — паски мають займати приблизно ⅓ від розміру форми. Дайте паскам відпочити у формах ще 40-50 хвилин.

                                                        Крок 7

                                                        Випікайте паски протягом 40 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці на режимі верх-низ без обдуву. Готові паски змастіть медом та присипте гарбузовим та соняшниковим насінням.

                                                        Паска в мультиварці

                                                        Інгредієнти 

                                                        Для паски:

                                                        • 20 г пресованих дріжджів;
                                                          • 200 мл молока;
                                                            • 2 яйця;
                                                              • 50 мл олії;
                                                                • ½ ч. л. солі;
                                                                  • 10 г ванільного цукру;
                                                                    • 100 г цукру;
                                                                      • 500 г борошна + 20 г для підсипання;
                                                                        • 100 г родзинок.

                                                                          Для глазурі:

                                                                          • 1 білок;
                                                                            • 1 ч. л. лимонного соку;
                                                                              • 250 г цукрової пудри.

                                                                                Крок 1

                                                                                У велику суху миску покришіть 20 г дріжджів, додайте 200 мл теплого молока та розмішайте вінчиком до однорідності.

                                                                                Крок 2

                                                                                Додайте до опари 2 яйця, 50 мл рослинної олії, 100 г цукру, ½ ч. л. солі, 10 г ванільного цукру та ще раз перемішайте суміш вінчиком.

                                                                                Крок 3

                                                                                Додайте в миску до рідких інгредієнтів 500 г просіяного борошна та почніть просто в мисці замішувати тісто руками. Замішуючи тісто, поступово підсипайте собі ще приблизно 20 г борошна, так щоб воно перестало липнути до рук, а натомість об'єдналося в однорідну пластичну масу. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залиште підходити на 1 годину у теплому місці.

                                                                                Крок 4

                                                                                Тим часом залийте 100 г родзинок окропом та залиште розм'якшуватися на 20 хв.

                                                                                Крок 5

                                                                                Коли через годину тісто підійметься, злийте з родзинок воду, додайте їх до тіста та перемішайте масу руками.

                                                                                Крок 6 

                                                                                Чашу мультиварки за потреби змастіть 1 ст. л. рослинної олії. Втім, якщо чаша має непошкоджене антипригарне покриття, цей крок можна пропустити. Кулю тіста викладіть на дно чаші та залиште підходити ще на 30 хв у теплому місці.

                                                                                Крок 7

                                                                                Коли тісто підійметься вдруге, поставте чашу в мультиварку, закрийте кришку та увімкніть режим "випічка" на 1 год. Усі мультиварки різні, тож через годину, обережно перевірте стан паски. Якщо ви бачите, що зверху вона все ще бліда і не допечена, залиште виріб випікатися ще на 20 хв.

                                                                                Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня08.04.25, 11:49 • 474251 перегляд

                                                                                Крок 8

                                                                                Готову паску залиште охолоджуватися за кімнатної температури. Коли вона охолоне, займіться глазур'ю. Для цього в окремій сухій мисці змішайте білок 1 яйця та 1 ч. л. лимонного соку. Почніть збивати міксером на високій швидкості, маса має побілішати та збільшитися в об'ємі. Тоді додайте до білка 250 г просіяної цукрової пудри та продовжте збивати до повного об'єднання інгредієнтів.

                                                                                Крок 9

                                                                                Тепер за допомогою силіконової лопатки, чи просто ложки покрийте верхівку пасочки глазур'ю та прикрасьте виріб на свій смак.

                                                                                Аліна Волянська

                                                                                Аліна Волянська

                                                                                ЛайфхакПублікаціїКулінар
                                                                                Україна
                                                                                Brent
                                                                                $65.54
                                                                                Bitcoin
                                                                                $83,764.70
                                                                                S&P 500
                                                                                $5,403.88
                                                                                Tesla
                                                                                $252.37
                                                                                Газ TTF
                                                                                $35.40
                                                                                Золото
                                                                                $3,323.99
                                                                                Ethereum
                                                                                $1,576.77