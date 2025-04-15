Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

Великдень в Україні важко уявити без запашної домашньої паски — головного атрибуту святкового столу. Сьогодні рецепти цієї традиційної випічки поєднують давні звичаї з новими кулінарними підходами, дозволяючи кожному обрати найкращий варіант для себе. УНН зібрав для вас три варіанти приготування паски — класичну пухку, старовинну Олександрійську та паску в мультиварці — за рецептами, які пропонує шеф-кухар Євген Клопотенко.

Пухка та волога паска на Великдень

Інгредієнти (на 2 паски)

Щоб проготувати таку паску вам знадобиться:

500 г пшеничного борошна;

12 г сухих дріжджів;

50 г цукру (для тіста);

80 г цукру (для родзинок);

50 г м’якого масла (для тіста);

80 г розтопленого масла (для родзинок);

230 мл гуслянки або суміші айрану та молока 1:1;

7 жовтків;

180 г родзинок;

дрібка солі;

50 г борошна для вимішування тіста.

Спосіб приготування

Крок 1

У великій сухій мисці змішайте 500 г борошна та 12 г сухих дріжджів.

Крок 2

Додайте в миску також 50 г цукру, 50 г м'якого масла, 230 мл теплої гуслянки (або суміші молока та айрану у пропорції 1:1), 7 жовтків.

Крок 3

Почніть вимішувати тісто спершу в мисці, а потім перекладіть масу на робочу поверхню та ретельно вимішайте його руками 15 хв, за потреби підсипаючи трішки борошна (але не більше 50 г). У результаті у вас повинно вийти однорідне, пластичне тісто, що не липне до рук.

Крок 4

В окремій мисці змішайте 180 г родзинок (їх можна не запарювати, а просто промити та просушити рушником), 80 г цукру та 80 г розтопленого масла.

Крок 5

Суміш родзинок з маслом та цукром руками вмісіть в тісто (якщо у вас є планетарний міксер, краще використовувати його). Поверніть тісто в миску, накрийте рушником або харчовою плівкою та поставте підходити в тепле місце на 40-50 хв.

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Крок 6

Через 40-50 хв тісто повинно підрости у двічі. Злегка обімніть його руками та відділіть від усієї маси приблизно 300 г, вони знадобляться для створення декору. Решту ж тіста викладіть у форми, заповнюючи їх не більш як на 1\3 об'єму та залиште підходити в теплі ще на 40 хв. Тим часом розігрійте духовку до 165-170 градусів (режим нагрівання "верх-низ"), а на дно духової печі поставте металеву ємність з водою.

Крок 7

Коли тісто підросте у формі, прикрасьте його косами, кульками, квітами чи хрестами. За бажанням на цьому етапі можна змастити паски яєчним жовтком, але це необов'язково.

Крок 8

Випікайте паски у розігрітій до 165-170 градусів духовці 30-35 хв на нижньому рівні. Дайте готовим паскам повністю охолонути до кімнатної температури, а вже потім, за бажанням, виймайте їх з форми.

Олександрійська паска

Інгредієнти

Для опари;

300 мл пряженого молока;

300 г цукру;

3 яйця;

1 жовток;

150 г масла;

1 паковання пресованих дріжджів.

Для тіста:

½ ч. л. куркуми;

10 г ванільного цукру;

цедра 1 апельсина;

3-5 шт. насіння кардамону;

дрібка солі;

860-900 г борошна;

200 г родзинок.

Для декору

мед;

гарбузове насіння;

насіння соняшника.

Спосіб приготування

Крок 1

У глибокій мисці змішайте 300 мл гарячого (45-50 градусів) пряженого молока та 300 г цукру до розчинення. За цей час молоко трохи охолоне.

Крок 2

Окремо змішайте до однорідності 3 яйця та 1 жовток. Додайте до молока разом зі 150 г розтопленого масла та 1 пакованням пресованих дріжджів "Львівські дріжджі" (42 г). Попередньо переконайтесь, що температура змішаних рідких інгредієнтів не перевищує 36-38 градусів. Залиште опару підходити у теплому місці на 3 години.

Крок 3

У готову опару додайте ½ ч. л. куркуми, 10 г ванільного цукру, цедру 1 апельсина, 3-5 шт. меленого насіння кардамону, дрібку солі. Перемішайте.

Крок 4

Додайте 860-900 г борошна та замісіть тісто.

Крок 5

Викладіть його на стіл та додайте 200 г родзинок. На цьому етапі важливо добре вимішати тісто протягом 10-15 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Можна додати трохи більше борошна.

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Крок 6

Готове тісто перекладіть у миску, накрите рушником і дайте ще 30 хвилин відпочити. Далі розділіть тісто на більшу та меншу частину (у нас вийшло дві паски по 450 та 740 г). Викладіть їх у паперові форми відповідного розміру — паски мають займати приблизно ⅓ від розміру форми. Дайте паскам відпочити у формах ще 40-50 хвилин.

Крок 7

Випікайте паски протягом 40 хвилин при 180 градусах у заздалегідь розігрітій духовці на режимі верх-низ без обдуву. Готові паски змастіть медом та присипте гарбузовим та соняшниковим насінням.

Паска в мультиварці

Інгредієнти

Для паски:

20 г пресованих дріжджів;

200 мл молока;

2 яйця;

50 мл олії;

½ ч. л. солі;

10 г ванільного цукру;

100 г цукру;

500 г борошна + 20 г для підсипання;

100 г родзинок.

Для глазурі:

1 білок;

1 ч. л. лимонного соку;

250 г цукрової пудри.

Крок 1

У велику суху миску покришіть 20 г дріжджів, додайте 200 мл теплого молока та розмішайте вінчиком до однорідності.

Крок 2

Додайте до опари 2 яйця, 50 мл рослинної олії, 100 г цукру, ½ ч. л. солі, 10 г ванільного цукру та ще раз перемішайте суміш вінчиком.

Крок 3

Додайте в миску до рідких інгредієнтів 500 г просіяного борошна та почніть просто в мисці замішувати тісто руками. Замішуючи тісто, поступово підсипайте собі ще приблизно 20 г борошна, так щоб воно перестало липнути до рук, а натомість об'єдналося в однорідну пластичну масу. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залиште підходити на 1 годину у теплому місці.

Крок 4

Тим часом залийте 100 г родзинок окропом та залиште розм'якшуватися на 20 хв.

Крок 5

Коли через годину тісто підійметься, злийте з родзинок воду, додайте їх до тіста та перемішайте масу руками.

Крок 6

Чашу мультиварки за потреби змастіть 1 ст. л. рослинної олії. Втім, якщо чаша має непошкоджене антипригарне покриття, цей крок можна пропустити. Кулю тіста викладіть на дно чаші та залиште підходити ще на 30 хв у теплому місці.

Крок 7

Коли тісто підійметься вдруге, поставте чашу в мультиварку, закрийте кришку та увімкніть режим "випічка" на 1 год. Усі мультиварки різні, тож через годину, обережно перевірте стан паски. Якщо ви бачите, що зверху вона все ще бліда і не допечена, залиште виріб випікатися ще на 20 хв.

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Крок 8

Готову паску залиште охолоджуватися за кімнатної температури. Коли вона охолоне, займіться глазур'ю. Для цього в окремій сухій мисці змішайте білок 1 яйця та 1 ч. л. лимонного соку. Почніть збивати міксером на високій швидкості, маса має побілішати та збільшитися в об'ємі. Тоді додайте до білка 250 г просіяної цукрової пудри та продовжте збивати до повного об'єднання інгредієнтів.

Крок 9

Тепер за допомогою силіконової лопатки, чи просто ложки покрийте верхівку пасочки глазур'ю та прикрасьте виріб на свій смак.