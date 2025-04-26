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В ЦРУ подтвердили гибель сына топ-чиновницы разведывательного управления, воевавшего на стороне рф

Киев • УНН

 • 966 просмотра

ЦРУ подтвердило смерть Майкла Глосса, сына высокопоставленного чиновника, воевавшего на стороне россии в Украине. Семья пережила трагедию весной 2024 года.

В ЦРУ подтвердили гибель сына топ-чиновницы разведывательного управления, воевавшего на стороне рф

Центральное разведывательное управление США подтвердило смерть 21-летнего Майкла Глосса, сына высокопоставленного чиновника ЦРУ, который, по данным российских СМИ, воевал на стороне рф, умер в прошлом году. Об этом со ссылкой на данные разведки пишет NBC, передает УНН.

Детали

Сын высокопоставленного чиновника Центрального разведывательного управления погиб в прошлом году, "во время боевых действий в конфликте в Украине", заявил в пятницу представитель ЦРУ.

Пресс-секретарь подтвердил смерть Майкла Глосса — сына Джулианы Галлины, заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. В управлении сделали это заявление после того, как российский новостной сайт сообщил, что 21-летний американец записался на службу в российские силы.

Представитель ЦРУ сказал, что Галлина и ее семья "пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, у которого были проблемы с психическим здоровьем, погиб во время войны в Украине".

ЦРУ считает смерть Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности. Вся семья ЦРУ разбита сердцем из-за своей потери 

- сказал пресс-секретарь.

Добавим

В прошлогодних публикациях в социальных сетях Майкл Глосс поделился фотографией, на которой он улыбается на красной площади в москве, и выразил сочувствие военным усилиям россии против того, что он назвал "прокси-войной Украины".

По его заявлениям, освещение войны в новостях не соответствует действительности и украинская армия якобы не сравнится с российской.

Согласно некрологу, опубликованному семьей в прошлом году, Глосс умер "во время путешествия по Восточной Европе", но там не упоминалось о россии или войне в Украине.

"Он прожил короткую, но невероятно красивую жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу", - говорилось в некрологе.

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