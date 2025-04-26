Центральне розвідувальне управління США підтвердило смерть 21-річного Майкла Глосса, сина високопосадовця ЦРУ, який за даними російських ЗМІ, воював на боці рф, помер минулого року. Про це із посиланням на дані розвідки пише NBC, передає УНН.

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Син високопоставленого чиновника Центрального розвідувального управління загинув минулого року, "під час бойових дій у конфлікті в Україні", заявив у п’ятницю речник ЦРУ.

Прессекретар підтвердив смерть Майкла Глосса — сина Джуліани Галліни, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. В управлінні зробили цю заяву після того, як російський новинний сайт повідомив, що 21-річний американець записався на службу в російські сили.

Представник ЦРУ сказав, що Галліна та її родина "пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув під час війни в Україні".

ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки. Вся родина ЦРУ розбита серцем через свою втрату - сказав речник.

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У торічних публікаціях у соціальних мережах Майкл Глосс поділився фотографією, на якій він усміхається на красній площі в москві, і висловив співчуття військовим зусиллям росії проти того, що він назвав "проксі-війною України".

За його заявами, висвітлювання війни у новинах не відповідає дійсності і українська армія начебто не зрівняється з російською.

Згідно з некрологом, опублікованим родиною минулого року, Глосс помер "під час подорожі Східною Європою", але там не згадувалось про росію чи війну в Україні.

"Він прожив коротке, але неймовірно красиве життя, поки його не забрали від нас під час його подорожей за кордон", - йшлося у некролозі.

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