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У ЦРУ підтвердили загибель сина топ-чиновниці розвідувального управління, який воював на боці рф

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

ЦРУ підтвердило смерть Майкла Глосса, сина високопосадовця, який воював на боці росії в Україні. Родина пережила трагедію навесні 2024 року.

У ЦРУ підтвердили загибель сина топ-чиновниці розвідувального управління, який воював на боці рф

Центральне розвідувальне управління США підтвердило смерть 21-річного Майкла Глосса, сина високопосадовця ЦРУ, який за даними російських ЗМІ, воював на боці рф, помер минулого року. Про це із посиланням на дані розвідки пише NBC, передає УНН.

Деталі

Син високопоставленого чиновника Центрального розвідувального управління загинув минулого року, "під час бойових дій у конфлікті в Україні", заявив у п’ятницю речник ЦРУ.

Прессекретар підтвердив смерть Майкла Глосса — сина Джуліани Галліни, заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. В управлінні зробили цю заяву після того, як російський новинний сайт повідомив, що 21-річний американець записався на службу в російські сили.

Представник ЦРУ сказав, що Галліна та її родина "пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року, коли її син Майкл Глосс, який мав проблеми з психічним здоров’ям, загинув під час війни в Україні".

ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки. Вся родина ЦРУ розбита серцем через свою втрату 

- сказав речник.

Додамо

У торічних публікаціях у соціальних мережах Майкл Глосс поділився фотографією, на якій він усміхається на красній площі в москві, і висловив співчуття військовим зусиллям росії проти того, що він назвав "проксі-війною України".

За його заявами, висвітлювання війни у новинах не відповідає дійсності і українська армія начебто не зрівняється з російською.

Згідно з некрологом, опублікованим родиною минулого року, Глосс помер "під час подорожі Східною Європою", але там не згадувалось про росію чи війну в Україні.

"Він прожив коротке, але неймовірно красиве життя, поки його не забрали від нас під час його подорожей за кордон", - йшлося у некролозі.

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Альона Уткіна

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