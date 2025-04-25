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Калибр (семейство ракет)

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Украина не получала официальных уведомлений от США о намерении выйти из мирного процесса. В МИД считают заявления госсекретаря Рубио коммуникационной стратегией для стимулирования переговоров.

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

Министерство иностранных дел Украины заверяет, что по состоянию на сейчас никаких официальных дипломатических сообщений, свидетельствующих об изменении позиции Соединенных Штатов или их намерении выйти из мирного процесса, украинская сторона не получала. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали 

"Мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности от госсекретаря Марко Рубио, считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии. То есть, посылая такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс, то есть ускорять его таким образом. Мы именно в таком контексте рассматриваем, и какой-либо официальной дипломатической информации, переписки или нот, или чего-то такого официально-дипломатического закрытыми каналами о там подготовке к выходу из мирного процесса, мы по состоянию сейчас не получали. И относимся к этому нормально, как к сигналам, которые призваны ускорять процесс", - пояснил пресс-секретарь МИД.

Напомним 

По данным CNN, государственный секретарь США Марко Рубио передавал позицию президента Дональда Трампа своим заявлением о том, что Вашингтон может отказаться от стремления выступать посредником между россией и Украиной.

Алина Волянская

Алина Волянская

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